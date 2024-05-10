Περί τους 110.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Ράφα που βρίσκεται υπό την απειλή μεγάλης κλίμακας επίθεσης του ισραηλινού στρατού και έχουν κινηθεί προς ζώνες στον παλαιστινιακό θύλακα που θεωρούνται λιγότερο επικίνδυνες .

«Περίπου 30.000 άνθρωποι εγκαταλείπουν καθημερινά την πόλη», δήλωσε ο υπεύθυνος του Γραφείου Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) για την Γάζα Γεώργιος Πετρόπουλος διευκρινίζοντας ότι «οι περισσότεροι άνθρωποι έχει χρειασθεί να μετακινηθούν 5 ή 6 φορές» από την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς.

Το CNN εντόπισε αρκετούς καταυλισμούς - συμπεριλαμβανομένου του κύριου καταυλισμού στο κέντρο της Ράφα που φιλοξενούσε χιλιάδες σκηνές - οι οποίες μειώθηκαν σημαντικά σε μέγεθος μεταξύ 7 και 8 Μαϊου.

Δορυφορική εικόνα από το Planet Labs από το πριν και το μετά

Ο Ισραηλινός Στρατός υπολογίζει ότι 150.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει περιοχές της ανατολικής Ράφα, αφού τους δόθηκε εντολή να εκκενώσουν στις αρχές της εβδομάδας .

Το κλείσιμο του περάσματος της Ράφα με την Αίγυπτο επηρεάζει τις προμήθειες σε καύσιμα και την μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, προειδοποιούν οι υπηρεσίες αρωγής του ΟΗΕ, ενώ τα νοσοκομεία θα σταματήσουν την λειτουργία τους εάν δεν υπάρξει τροφοδοσία σε καύσιμα.

Η Unicef προειδοποιεί ότι ελλείψει καυσίμων θα σταματήσουν οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακα και τα αποθέματα τροφίμων θα εξαντληθούν και στον νότιο τομέα του θύλακα.

Πρέπει να προληφθούν οι θάνατοι των παιδιών, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Unicef.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.