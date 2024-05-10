Ένα λεωφορείο γεμάτο επιβάτες έπεσε από μια γέφυρα στον ποταμό Μόικα, στην Αγία Πετρούπολη, σήμερα Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε το τοπικό τμήμα του υπουργείου εκτάκτων αναγκών της χώρας. Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ έξι νοσηλεύονται αναφέρει το TASS. O 44χρονος οδηγός του λεωφορείου, που έχασε τον έλεγχο του οχήματος, έχει συλληφθεί.

🌊🚍 St. Petersburg, the bus crashed into two cars, flew into a fence and fell into the river. pic.twitter.com/fNC3TPvxwN May 10, 2024

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες στο λεωφορείο επέβαιναν περίπου 20 επιβάτες.

«Σήμερα, περίπου στη μία το μεσημέρι, η αστυνομία έλαβε μια αναφορά ότι ένα επιβατικό λεωφορείο έπεσε από μια γέφυρα στον ποταμό Μόικα, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία την ώρα της έκτακτης ανάγκης υπήρχαν περίπου 20 άτομα μέσα στο όχημα», αναφέρει η έκθεση όπως τονίζει το πρακτορείο RIA.

Βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα δείχνουν το λεωφορείο να εκτρέπεται της πορείας του, να συγκρούεται με άλλο όχημα και στη συνέχεια να προσκρούσει στα κάγκελα της γέφυρας και να πέφτει έπειτα στο ποτάμι.

A whole bus of Russians just fell off a bridge in St Petersburg and everyone's dead. pic.twitter.com/1Ve4AedWGN — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) May 10, 2024

Russia: A bus drove into the Moika river in downtown Saint Petersburg with around 20 people on board. pic.twitter.com/Kostjadkut — Igor Sushko (@igorsushko) May 10, 2024

