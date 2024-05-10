Λογαριασμός
Τουλάχιστον 4 νεκροί από την πτώση λεωφορείου σε ποτάμι στην Αγία Πετρούπολη - Δείτε βίντεο

O 44χρονος οδηγός του λεωφορείου έχει συλληφθεί - Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες στο λεωφορείο επέβαιναν περίπου 20 επιβάτες

UPDATE: 15:27
Ρωσία λεωφορείο ποτάμι

Ένα λεωφορείο γεμάτο επιβάτες έπεσε από μια γέφυρα στον ποταμό Μόικα, στην Αγία Πετρούπολη, σήμερα Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε το τοπικό τμήμα του υπουργείου εκτάκτων αναγκών της χώρας. Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ έξι νοσηλεύονται αναφέρει το TASS. O 44χρονος οδηγός του λεωφορείου, που έχασε τον έλεγχο του οχήματος, έχει συλληφθεί. 

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες στο λεωφορείο επέβαιναν περίπου 20 επιβάτες.

«Σήμερα, περίπου στη μία το μεσημέρι, η αστυνομία έλαβε μια αναφορά ότι ένα επιβατικό λεωφορείο έπεσε από μια γέφυρα στον ποταμό Μόικα, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία την ώρα της έκτακτης ανάγκης υπήρχαν περίπου 20 άτομα μέσα στο όχημα», αναφέρει η έκθεση όπως τονίζει το πρακτορείο RIA.

Βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα  δείχνουν το λεωφορείο να εκτρέπεται της πορείας του, να συγκρούεται με άλλο όχημα και στη συνέχεια να προσκρούσει στα κάγκελα της γέφυρας και να πέφτει έπειτα στο ποτάμι. 

