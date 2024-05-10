Κάθε Παρασκευή βράδυ στις 21.00, ο Μάρκος Σεφερλής και ο πολυμελής θίασός του δίνουν show at the theatre.

Δείτε το τρέιλερ

Απόψε στις 21.00, με τη θεατρική παράσταση DETTOLMH ΚΑΙ ΓΟΗΤΕΙΑ, οι τηλεθεατές λαμβάνουν ένα ακόμη βράδυ απόλυτης «θεραπείας» με το ένα και μοναδικό φάρμακο που διαθέτει η θεατρική παρέα του Μάρκου όλα αυτά τα χρόνια! TO ΓΕΛΙΟ!

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής

Διασκευή: Μάρκος Σεφερλής, Στέλιος Παπαδόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μάρκος Σεφερλής, Γιάννης Καπετάνιος, Έλενα Τσαβαλιά, Αρετή Ζαχαριάδου, Ζώζα Μεταξά, Γιάννης Αγριόμαλλος, Ανάργυρος Βαζαίος, Χριστιάνα Καρνέζη, Νίκος Χατζηπαπάς, Λεωνίδας Ιορδάνου

Πηγή: skai.gr

