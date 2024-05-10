Το Ισραήλ προκρίθηκε χθες στον τελικό του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision - που θα γίνει αύριο στο Μάλμε της Σουηδίας - και σήμερα η Έντεν Γκολάν με το τραγούδι "Hurricane" φιγουράρει στην πρώτη τριάδα των στοιχημάτων.

Παρά τα γιουχαΐσματα μέσα στην αρένα και τις μαζικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που γίνονται τις τελευταίες ημέρες κατά του πολέμου στη Γάζα, το Ισραήλ βρίσκεται μεταξύ των φαβορί για την τελική νίκη - πίσω από την Κροατία και μπροστά από την Ελβετία - σύμφωνα με την πλατφόρμα σύγκρισης ιστοσελίδων στοιχηματισμού Oddschecker.com.

«Είμαι τόσο ευγνώμων σε όλους αυτούς που μας ψήφισαν και μας στήριξαν», δήλωσε η Ισραηλινή τραγουδίστρια. «Είναι πραγματικά τιμή να βρίσκομαι εδώ, στη σκηνή, να ερμηνεύω και να δείχνω τη φωνή μας, να εκπροσωπώ (το Ισραήλ) με υπερηφάνεια».

Μαζικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας και ενισχυμένη ασφάλεια στο Μάλμο

Σχεδόν 12.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων η ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ, διαδήλωσαν χθες στο Μάλμε (νότια) κατά της συμμετοχής του Ισραήλ.

«Φέτος κάνουμε πλήρες μποϊκοτάζ», δήλωσε η Σεσίλια Μπρούντελ, 31 ετών. Για αύριο έχει προγραμματιστεί νέα συγκέντρωση.

«Πρέπει να υπάρξουν διαδηλώσεις, ο κόσμος πρέπει να εκφράσει την άποψή του, ο κόσμος πρέπει να κάνει μποϊκοτάζ», δήλωσε ο Μάγκνους Μπέρμαρκ, που συμμετέχει με το γκρουπ Gåte εκπροσωπώντας τη Νορβηγία, που, όπως οκτώ άλλοι συμμετέχοντες, έχει ζητήσει μόνιμη κατάπαυση πυρός.

Οι εκπρόσωποι κάποιων χωρών είχαν αρχικά σκεφθεί να μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό, χωρίς όμως να δώσουν συνέχεια.

Τα μέτρα ασφαλείας ήταν ενισχυμένα στον χώρο της εκδήλωσης όπως και στην υπόλοιπη πόλη, όπου ζει η μεγαλύτερη παλαιστινιακή κοινότητα της Σουηδίας.

Για την ασφαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού έχουν μεταφερθεί επιπλέον αστυνομικές δυνάμεις από την υπόλοιπη Σουηδία, όπως επίσης από τη Δανία και τη Νορβηγία.

«Δεν υπάρχει απειλή προς τη Eurovision», διαβεβαίωσε ωστόσο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

«Μαύρο» από τη φλαμανδική τηλεόραση

Τα συνδικάτα του καναλιού της δημόσιας φλαμανδικής τηλεόρασης VRT διέκοψαν προσωρινά την ροή χθες βράδυ για να μεταδώσουν μήνυμα υποστήριξης των Παλαιστινίων.

«Αυτή είναι μια συνδικαλιστική ενέργεια. Καταδικάζουμε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Κράτος του Ισραήλ. Επιπλέον, το Κράτος του Ισραήλ καταστρέφει την ελευθερία του Τύπου. Γι’ αυτό τον λόγο διακόπτουμε προσωρινά τη μετάδοση. #CeaseFireNow #StopGenocideNow", ήταν το μήνυμα που εμφανίστηκε στους τηλεοπτικούς δέκτες στα ολλανδικά, σε μαύρο φόντο.

Το "Hurricane" πάντως ακούστηκε χωρίς διακοπή, με την Έντεν Γκολάν να τραγουδά μπροστά στους 9.000 θεατές της Malmö Arena.

Στο εσωτερικό του χώρου της εκδήλωσης, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), που είναι υπεύθυνη για τον διαγωνισμό, απαγόρευσε όπως συνηθίζει κάθε άλλη σημαία πέραν αυτών των διαγωνιζόμενων χωρών καθώς και κάθε πανό με πολιτικό μήνυμα.

«Η EBU λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να καταστήσει το μέρος αυτό ασφαλές και ενωμένο για όλους», ανέφερε μετά τον ημιτελικό η Έντεν Γκολάν, η οποία αποτέλεσε στόχο απειλών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ουδετερότητα του διαγωνισμού διακυβεύθηκε την Τρίτη κατά τον πρώτο ημιτελικό όταν ο Σουηδός τραγουδιστής Έρικ Σάαντε εμφανίστηκε φορώντας ένα παλαιστινιακό κεφίγιε στο μπράτσο του.

Μια κίνηση για την οποία εξέφρασαν τη λύπη τους η κρατική σουηδική τηλεόραση SVT και η EBU, που είχαν απαγορεύσει στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να απευθύνει μήνυμα στον περυσινό διαγωνισμό.

Αναμένονται 100.000 επισκέπτες

Για τους Eurofans --η πόλη περιμένει έως και 100.000 επισκέπτες αύριο—«είναι αυτό που συμβαίνει στη σκηνή που είναι σημαντικό: οι συμμετοχές, οι καλλιτέχνες και η μουσική, και όχι η πολιτική», δήλωσε ο Αντρέας Ένερφορς, καθηγητής της ιστορίας των ιδεών και ειδικός στα θέματα της Eurovision.

Με μια ιστορία σχεδόν 70 ετών, ο διαγωνισμός αυτός είναι «μια επίδειξη της ευρωπαϊκής ανοχής που δεν βρίσκουμε σε άλλες μορφές ούτε σε άλλα μέρη», τόνισε ο ίδιος.

Εντός της εβραϊκής κοινότητας του Μάλμε, κάποιοι σκέπτονται να φύγουν εκτός πόλης για το σαββατοκύριακο.

«Με τη Eurovision, τα πράγματα έχουν κάπως ενταθεί. Το κλίμα ανασφάλειας έχει ενταθεί μετά τις 7 Οκτωβρίου, πολλοί Εβραίοι ανησυχούν», δήλωσε ο εκπρόσωπος της κοινότητας Φρέντρικ Σιεράντσκι. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, οι διάφορες φιλοπαλαιστιανικές διαδηλώσεις δεν έδωσαν ώθηση στις φωνές που έχουν στόχο τους Εβραίους της πόλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

