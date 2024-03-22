To Ομοσπονδιακό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την απόφαση της Bundestag για μερική νομιμοποίηση της κάνναβης, επιτρέποντας έτσι την υπό όρους κατανάλωση, κατοχή και καλλιέργειά της από ενήλικες.

«Η προηγούμενη πολιτική για την κάνναβη είχε αποτύχει», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ και αναφέρθηκε στον διπλασιασμό των χρηστών ναρκωτικών μεταξύ των παιδιών και των νέων και στον διπλασιασμό των θανάτων από την χρήση. «Δεν γινόταν να συνεχίσουμε έτσι. Για χρόνια ήμουν κατά της νομιμοποίησης, αλλά οι μελέτες δείχνουν ότι χρειαζόμασταν ένα νέο σύστημα», δήλωσε ο υπουργός και εξέφρασε την ελπίδα ότι η νέα νομοθεσία θα σημάνει και το τέλος της μαύρης αγοράς.

Από την 1η Απριλίου, άτομα άνω των 18 ετών θα επιτρέπεται να κατέχουν έως και 25 γραμμάρια κάνναβης για προσωπική χρήση, ενώ νόμιμη θα είναι και η καλλιέργεια έως και τριών φυτών στο σπίτι. Θα επιτρέπεται επίσης η σύσταση και λειτουργία συλλόγων καλλιέργειας κάνναβης, με έως και 500 ενήλικα μέλη, αλλά το παραγόμενο προϊόν θα προορίζεται μόνο για προσωπική κατανάλωση έως και 50 γραμμαρίων τον μήνα. Η κατανάλωση κάνναβης σε σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις και σε απόσταση 100 μέτρων από αυτά απαγορεύεται, καθώς και η κατανάλωση στο πεζοδρόμιο, μέχρι τις 20:00.

Η νομοθεσία ψηφίστηκε τον περασμένο μήνα από το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, ακολούθησαν όμως έντονες αντιδράσεις τόσο από πολιτικούς κύκλους όσο και από ιατρικούς συλλόγους. Στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο ψήφισαν πάντως τελικά σήμερα υπέρ της επαναδιαπραγμάτευσης μόνο η Βαυαρία, το Ζάαρλαντ και η Βάδη-Βυρτεμβέργη, ενώ τα υπόλοιπα κρατίδια απείχαν. Ενδεχόμενη διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης και διαιτησίας μεταξύ των δύο σωμάτων θα είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της έναρξης της ισχύος του νόμου. Τελικά ο νόμος παραμένει όπως ψηφίστηκε και θα τεθεί σε ισχύ όπως είχε αρχικά προβλεφθεί, την 1η Απριλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

