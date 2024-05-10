Λογαριασμός
«Χριστός Ανέστη» στα Βλάχικα και τα Αλβανικά από τον Μητροπολίτη Αυλώνος στα Τρίκαλα - Βίντεο

Εχθές, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων, ο κ. Χριστόδουλος βγήκε στην Ωραία Πύλη και έψαλε το «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ» στα Βλάχικα και τα Αλβανικά

Εχθές, στην έναρξη του Μεγάλου Αναστάσιμου Πανηγυρικού Αρχιερατικού Εσπερινού, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων,  ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αυλώνος κ. Χριστόδουλος βγήκε στην Ωραία Πύλη και έψαλε, ενώπιον του πυκνού εκκλησιάσματος, το «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ» στα Βλάχικα και τα Αλβανικά.

Δείτε το βίντεο του trikalaola.gr

