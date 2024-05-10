Εχθές, στην έναρξη του Μεγάλου Αναστάσιμου Πανηγυρικού Αρχιερατικού Εσπερινού, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αυλώνος κ. Χριστόδουλος βγήκε στην Ωραία Πύλη και έψαλε, ενώπιον του πυκνού εκκλησιάσματος, το «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ» στα Βλάχικα και τα Αλβανικά.
Δείτε το βίντεο του trikalaola.gr
Πηγή: skai.gr
