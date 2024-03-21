Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν ανακοίνωσε πως η κυβέρνησή του υπέβαλε στα άλλα κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σχέδιο απόφασης που καλεί να κηρυχθεί άμεση κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, που θα «συνδέεται με την απελευθέρωση ομήρων από τη Χαμάς» που κρατούνται ακόμη στον θύλακο, στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε σε σαουδαραβικό μέσο ενημέρωσης.

«Υποβάλαμε (...) σχέδιο απόφασης το οποίο έχει μπροστά του αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο Ασφαλείας και το οποίο καλεί να κηρυχθεί άμεση κατάπαυση του πυρός, που θα συνδέεται με την απελευθέρωση των ομήρων κι έχουμε μεγάλες ελπίδες πως οι (άλλες) χώρες (- μέλη του) θα το υποστηρίξουν», είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στο σαουδαραβικό μέσο ενημέρωσης Αλ Χάνταθ («Το γεγονός»), στο περιθώριο επίσκεψής του στο βασίλειο αφιερωμένη κατά κύριο λόγο στον πόλεμο Ισραήλ/Χαμάς. Πρόσθεσε πως ελπίζει ότι θα στείλει «ισχυρό μήνυμα».

Από πλευράς του, ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν ο τρίτος κάλεσε τον ισραηλινό ομόλογό του Γιοάβ Γκάλαντ να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις ώστε να αποφευχθεί η εξαπόλυση χερσαίας επίθεσης στη Ράφα, πόλη στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, όπου έχουν καταφύγει κάπου 1,5 εκατ. Παλαιστίνιοι, μετά τον βίαιο εκτοπισμό τους από άλλες περιοχές του θυλάκου εξαιτίας του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς από την 7η Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του, ο κ. Όστιν είπε στον κ. Γκάλαντ πως είναι ανάγκη να «εξεταστούν εναλλακτικές σε μείζονα χερσαία επιχείρηση» στην πόλη.

Ακόμη, ο επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου επανέλαβε πως είναι ανάγκη να γίνουν περισσότερα για να προστατευθούν οι άμαχοι και σημείωσε πως πρέπει να υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφάλεια του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού το οποίο θα στήσει προσωρινό λιμάνι στα παράλια της Λωρίδας της Γάζας ώστε να μπορεί να παραδίδεται ανθρωπιστική βοήθεια μέσω θαλάσσιου διαδρόμου από την Κύπρο.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, που έχει αναγγείλει εδώ και καιρό τη χερσαία επίθεση στη Ράφα, είπε χθες πως η προετοιμασία για αυτή μπορεί να χρειαστεί κάποιο ακόμη χρόνο. Ωστόσο έχει πει επανειλημμένα πως η επίθεση θα γίνει ώστε, κατ’ αυτόν, να συντριβεί η Χαμάς σε αυτό που χαρακτηρίζει το «έσχατο» οχυρό της.

Καθώς η καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας χειροτερεύει και ο αριθμός των θανάτων στις τάξεις των αμάχων δεν σταματά να αυξάνεται, ο τόνος της Ουάσιγκτον έχει αρχίσει να γίνεται αισθητά πιο οξύς τις τελευταίες εβδομάδες.

Ταυτόχρονα η Ουάσιγκτον δεν έχει πάψει να βλέπει τον εαυτό της ως προστάτιδα δύναμη του Ισραήλ και συνεχίζει να προμηθεύει τον ισραηλινό στρατό με όπλα, πυρομαχικά και άλλο εξοπλισμό, που προσφέρεται είτε ως διακρατική βοήθεια είτε μέσω συμβάσεων.

Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας ξεκαθάρισε πάντως πως, αντίθετα με τον Καναδά, οι ΗΠΑ δεν έχουν καμιά πρόθεση να προχωρήσουν σε αναστολή των εξαγωγών όπλων στο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

