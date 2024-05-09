Eurovision 2024: H Mαρίνα Σάττι εντυπωσίασε με το Ζάρι

Με μια άψογη εμφάνιση στη σκηνή του Μάλμε Αρένα στη Σουηδία, η Μαρίνα Σάττι εκπροσώπησε με το «Ζάρι» την Ελλάδα στο Β ημιτελικό του 68ου διαγωνισμού της Eurovision.

Είχαμε χρόνια να ζήσουμε τέτοια συμμετοχή.Είχαμε χρόνια να έχουμε ταχυκαρδία με συμμετοχή.Είχαμε χρόνια να ακούσουμε τον κόσμο να ουρλιάζει για τη δικιά μας συμμετοχή.Φέτος δε έχουμε απλά μια συμμετοχή.ΜΙΑ ΟΠΤΑΣΊΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΥ ΛΈΓΕΤΑΙ ΜΑΡΙΝΑ🥹#eurovisiongrpic.twitter.com/10k7MMhwqj May 9, 2024

Η ελληνική συμμετοχή διαγωνίστηκε τρίτη κατά σειρά μεταξύ των 16 χωρών που διεκδικούν απόψε την είσοδο στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Η Μαρίνα Σάττι και η ομάδα της, ντυμένοι όλοι σε λευκές, μωβ και μαύρες αποχρώσεις, ενθουσίασε το κοινό με ένα άψογα συντονισμένο τρίλεπτο show με εντυπωσιακή χορογραφία, σε ένα πρωτότυπο μουσικό «πάντρεμα» παραδοσιακών και έθνικ στοιχείων.

Η σκηνοθετική επιλογή του μονοπλάνου καθώς και η σκηνική παρουσία της ελληνικής αποστολής με μια δυναμική χορογραφία εναλλαγών, ίδια με το ύφος του τραγουδιού ξεσήκωσε το κοινό σκορπώντας ζωντάνια στο στάδιο.

Τη μουσική του τραγουδιού συνέθεσαν οι Μαρίνα Σάττι, OGE, Kay Be, Nick Kodonas, Jay Stolar, Gino The Ghost και Jordan Palmer, ενώ τους στίχους υπογράφουν οι VLOSPA, OGE, Μαρίνα Σάττι και Solmeister. Creative director της εμφάνισης της Μαρίνας Σάττι στη σκηνή της Eurovision είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός, τη χορογραφία και το movement direction έχει αναλάβει ο Mecnun Giasar (Majnoon), ενώ το art direction οι NMR.



Υπενθυμίζεται πως στον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision διαγωνίζονται οι

1. Μάλτα / Sarah Bonnici - Loop

2. Αλβανία / BESA - TITAN

3. Ελλάδα / Marina Satti - ZARI

4. Ελβετία Nemo - The Code

5. Τσεχία / Aiko - Pedestal

6. Αυστρία / Kaleen - We Will Rave

7. Δανία / SABA - SAND

8. Αρμενία / LADANIVA - Jako

9. Λετονία / Dons - Hollow

10. Σαν Μαρίνο / MEGARA - 11:11

11. Γεωργία / Nutsa Buzaladze - Firefighter

12. Βέλγιο / Mustii - Before the Party's Over

13. Εσθονία / 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

14. Ισραήλ / Eden Golan - Hurricane

15. Νορβηγία / Gåte - Ulveham

16. Ολλανδία / Joost Klein - Europapa



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.