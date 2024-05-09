Λίγες ώρες χωρίζουν την ελληνική αποστολή από το stage του Μάλμε, όπου η Μαρίνα Σάττι μαζί με τους χορευτές της αναμένεται να ξεσηκώσουν την αρένα με το «Ζάρι» στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2024.

Εχθές το βράδυ η ελληνική αποστολή έκανε την τελική της πρόβα με τους eurofans να ενθουσιάζονται ακόμα περισσότερο με το «Ζάρι» - το οποίο πριν λίγες ημέρες ρεπόρτερ του BBC το χαρακτήρισε το καλύτερο τραγούδι του φετινού διαγωνισμού.

Δείτε το βίντεο από την τελική πρόβα

Η Ελλάδα θα διαγωνιστεί στην 3η θέση του Β’ Ημιτελικού, πριν από την Ελβετία και το «Europappa», που φιγουράρει ως ένα από τα φαβορί του φετινού διαγωνισμού.

Η ελληνική συμμετοχή έκλεψε για ακόμα μία φορά τις εντυπώσεις και η πρόκριση στον τελικό του Σαββάτου θεωρείται δεδομένη.

Στα γενικά προγνωστικά για τον τελικό, το «Ζάρι» είναι μέσα στην πρώτη δεκάδα.

Στη σκηνή απόψε Παπαρίζου και Σερντάμπ

Άλλα δύο «πρώτα» ονόματα -και μεγάλες νικήτριες της Eurovision- θα κάνουν απόψε εμφάνιση στη σκηνή του β’ ημιτελικού, στο Μάλμε της Σουηδίας.

Η Ελενα Παπαρίζου, πρώτη και μοναδική νικήτρια για την Ελλάδα το 2005 με το My Number One, και η Τουρκάλα Σερντάμπ Ερενέρ που κατέκτησε το 2003 την πρώτη θέση με το Everyway that I can, αναμένεται να ξεσηκώσουν τους eurofans, όπως έκανε στον πρώτο ημιτελικό η Ελένη Φουρέιρα και ο θρυλικός Τζόνι Λόγκαν.

