Για περίπου 40 λεπτά συζήτησαν ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν με τον ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως αναφέρει το Reutes.

Πριν από τη συνάντηση, ο Άντονι Μπλίνκεν είπε ότι θα πιέσει ώστε να υπάρξει περισσότερη ροή βοήθειας στη Γάζα και την αντιμετώπιση του αυξανόμενου χάσματος μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Άντονι Μπλίνκεν ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στο Ισραήλ στο πλαίσιο των προσπαθειών του να εξασφαλίσει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, είχε επίσης συνάντηση σήμερα με το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ.

«Το εκατό τοις εκατό του πληθυσμού της Γάζας βιώνει σοβαρά επίπεδα οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας. Δεν μπορούμε, δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συνεχιστεί αυτό», είπε ο Μπλίνκεν σε συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Πέμπτης.

Την ίδια ώρα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει για να ψηφίσει ψήφισμα των ΗΠΑ που εκφράζει την υποστήριξη για μια συμφωνία ομήρων και τη συνδέει με την επιτακτική ανάγκη για άμεση κατάπαυση του πυρός.

