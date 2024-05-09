«Καρδιοχτύπησε» η ελληνική αποστολή στο Μάλμε λίγες ώρες πριν από τον β’ ημιτελικό της Eurovision. Όπως έγινε γνωστό, η Μαρίνα Σάττι ανέβασε υψηλό πυρετό, ενώ έχει και φαρυγγίτιδα, σύμφωνα με την εκπομπή «Fay's Time», στον ΣΚΑΪ.

Όλοι περιμένουν σήμερα την Ελληνίδα καλλιτέχνιδα να ανέβει στη σκηνή του Malmö Arena για να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον 68ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision με το «ZARI».

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρίνα και οι χορευτές που την πλαισιώνουν, Huseyin Cetintas, Yasin Ametoglou, Βασίλης Καραγιάννης, Ειρήνη Δαμιανίδου, καθώς και η Ερασμία Μαρκίδη στα φωνητικά, θα διαγωνισθούν στην 3η θέση, διεκδικώντας το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό που θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Μαΐου. Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον Β' ημιτελικό είναι: Μάλτα, Αλβανία, Ελλάδα, Ελβετία, Τσεχία, Γαλλία, Αυστρία, Δανία, Αρμενία, Λετονία, Ισπανία, Άγιος Μαρίνος, Γεωργία, Βέλγιο, Εσθονία, Ιταλία, Ισραήλ, Νορβηγία, Ολλανδία. Στον Β' ημιτελικό, από τις «Big Five» εμφανίζονται και ψηφίζουν η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία, οι οποίες προκρίνονται απευθείας στον τελικό.

Τη μουσική του τραγουδιού «ZARI», που παντρεύει σύγχρονα, παραδοσιακά και έθνικ στοιχεία, συνέθεσαν οι: Μαρίνα Σάττι, OGE, Kay Be, Nick Kodonas, Jay Stolar, Gino The Ghost και Jordan Palmer, ενώ τους στίχους υπογράφουν οι: VLOSPA, OGE, Μαρίνα Σάττι και Solmeister. Creative director της εμφάνισης της Μαρίνας Σάττι στη σκηνή της Eurovision είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός, τη χορογραφία και το movement direction έχει αναλάβει ο Mecnun Giasar (Majnoon), ενώ το art direction οι NMR.

Στον Β' ημιτελικό σε μία σπέσιαλ εμφάνιση θεατές και τηλεθεατές θα απολαύσουν την Έλενα Παπαρίζου και το «Number One» που χάρισε στην Ελλάδα την πρώτη θέση. Στη σκηνή θα εμφανιστούν επίσης η Σερτάμπ Ερενέρ και η Σαρλότε Περέλι.

Πηγή: skai.gr

