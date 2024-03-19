Η καταστροφή της Χαμάς στη Ράφα απαιτεί μια χερσαία εισβολή από τις ισραηλινές δυνάμεις, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, έπειτα από μια έκκληση του Λευκού Οίκου να επανεξετάσει το Ισραήλ τη στρατηγική για την πόλη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου έχουν εκτοπιστεί εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι.

Ενημερώνοντας τους βουλετές, ο Νετανιάχου τόνισε ότι είχε καταστήσει «εξαιρετικά σαφές» στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν «ότι είμαστε αποφασισμένοι να ολοκληρώσουμε την εξάλειψη αυτών των ταγμάτων (Χαμάς) στη Ράφα και δεν υπάρχει τρόπος να το κάνουμε αυτό παρά μόνο με χερσαία επιχείρηση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

