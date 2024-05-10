Viral το βίντεο με τη Μαρίνα Σάττι που χασμουριέται ενώ μιλά η τραγουδίστρια του Ισραήλ

Viral έχει γίνει το βίντεο από τη συνέντευξη Τύπου μετά τον β' ημιτελικό της Eurovision 2024, όπου η Μαρίνα Σάττι φαίνεται να χασμουριέται ενώ μιλούσε η εκπρόσωπος του Ισραήλ.

Τη στιγμή που η Γκολάν δέχεται ερώτηση από δημοσιογράφο, το πλάνο «πέφτει» πάνω στη Μαρίνα Σάττι που «χασμουριέται», κάνει ότι «κοιμάται» μέχρι που την «ξυπνάει» ο Ρέμο Φόρερ, εκπρόσωπος της Ελβετίας.

Βγάλατε χολή για την Μαρίνα Σάττι που χασμουρήθηκε όταν μιλούσε η εκπρόσωπος του Ισραήλ ενώ χασμουριέστε όταν σφάζουν παιδάκια οι σιωνιστές.



Αυτοί είστε. #eurovisiongr pic.twitter.com/x5CZe933Jm — cunumalos (@cunnumalos) May 10, 2024

"Δεν είχε σκοπό να προσβάλλει"

Η ελληνική αντιπροσωπεία εξήγησε ότι σε καμία περίπτωση η Μαρίνα δεν είχε σκοπό να προσβάλει την ισραηλινή αντιπροσωπεία. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι από την αρχή της συνέντευξης Τύπου αλληλεπιδρούσε και επικοινωνούσε με τους δημοσιογράφους στην αίθουσα τύπου και τους καλλιτέχνες στο πάνελ, όπως έκαναν και πολλοί συνάδελφοί της. Παράλληλα, τονίζουν πως αν δει κανείς ολόκληρο το βίντεο θα διαπιστώσει ότι η Μαρίνα, δεν μπορούσε να κρύψει την κούρασή της σε όλη τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου λόγω του εξοντωτικού προγράμματος των τελευταίων ημερών και όχι μόνο κατά τις δηλώσεις της Eden στην οποία εύχεται καλή επιτυχία στον τελικό.

Πηγή: skai.gr

