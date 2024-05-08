Ένα σκουλήκι έφαγε ένα μέρος του εγκεφάλου του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ανιψιού του JFK και υποψήφιου για τον Λευκό Οίκο στις φετινές προεδρικές εκλογές, προκαλώντας του σοβαρά προβλήματα υγείας, αποκάλυψε η εφημερίδα New York Times, σε μια λεπτομερή έρευνά της.

Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ είναι γιος του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης και υποψηφίου προέδρου των ΗΠΑ Ρόμπερτ «Μπόμπι» Κένεντι. Τον Νοέμβριο θα βρεθεί αντιμέτωπος, ως ανεξάρτητος, με τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν και τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο 70χρονος αντιμετώπισε πολλά προβλήματα λόγω της παρουσίας ενός παράσιτου στον εγκέφαλό του. Η έρευνα της ΝΥΤ βασίζεται μεταξύ άλλων και σε μια κατάθεση του ίδιου, για τo διαζύγιό του από τη δεύτερη σύζυγό του, τη Μαίρη Ρίτσαρντσον Κένεντι. Στο έγγραφο αυτό, που χρονολογείται από το 2012, ο πολιτικός αναφέρει ότι οι γιατροί διέγνωσαν ότι «ένα σκουλήκι μπήκε στον εγκέφαλό του, έφαγε ένα μέρος και πέθανε». Κάνει στη συνέχεια λόγο για «προφανή γνωστικά προβλήματα» και για «απώλεια της μακρόχρονης και βραχύχρονης μνήμης». Ο Κένεντι προσπαθούσε να αποδείξει ότι η δυνατότητα απόκτησης εσόδων εκ μέρους του είχε μειωθεί λόγω των διανοητικών προβλημάτων του.

Η Μαίρη Ρίτσαρντσον Κένεντι αυτοκτόνησε την ίδια χρονιά, ενώ συνεχιζόταν η διαμάχη για την κηδεμονία των τεσσάρων παιδιών τους.

Μια εκπρόσωπός του επιβεβαίωσε ότι ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ προσβλήθηκε από ένα παράσιτο σε κάποιο από τα ταξίδια του στην Αφρική, τη Νότια Αμερική ή την Ασία.

«Το πρόβλημα λύθηκε εδώ και πάνω από δέκα χρόνια και σήμερα είναι σε πολύ καλή σωματική και διανοητική κατάσταση», πρόσθεσε η Στέφανι Σπίαρ. «Είναι γελοίο να αμφισβητείται η κατάσταση της υγείας του κ. Κένεντι, βλέποντας ποιους αντιμετωπίζει», σχολίασε, αναφερόμενη στον 81χρονο Τζο Μπάιντεν και τον 77χρονο Ντόναλντ Τραμπ.

Η εφημερίδα γράφει επίσης ότι ο υποψήφιος έπαθε δηλητηρίαση από υδράργυρο, κάτι που μπορεί να προκαλέσει νευρολογικά προβλήματα.

Ο Κένεντι θα μπορούσε να συγκεντρώσει ποσοστό έως και 8% στις εκλογές, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

