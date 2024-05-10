Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος και πιθανότερος επόμενος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου σερ Κιρ Στάρμερ προανήγγειλε χρήση αντιτρομοκρατικών εξουσιών για να «συνθλίψει» τις συμμορίες διακίνησης μεταναστών αν όντως κερδίσει τις επικείμενες εκλογές.

Σε ομιλία στο Ντόβερ, όπου καταφθάνουν οι περισσότερες από τις λέμβους με παράτυπους μετανάστες που διασχίζουν τη Μάγχη, ο κ. Στάρμερ είπε ότι ως πρωθυπουργός θα θέσπιζε μία νέα Διοίκηση Ασφάλειας Συνόρων. Αυτή θα απαρτιζόταν από μονάδες της Εθνικής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος, της διεύθυνσης Εφαρμογής Μεταναστευτικής Πολιτικής, της Γενικής Εισαγγελίας και της υπηρεσίας ασφαλείας MI5.

Υπό τις εξουσίες που έχουν οι αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες, η νέα Διοίκηση θα μπορεί να πραγματοποιεί ελέγχους σε ανθρώπους που είναι ύποπτα μέλη συμμοριών διακίνησης μεταναστών, να δεσμεύει τραπεζικούς λογαριασμούς, να επιβάλλει περιορισμούς σε ταξίδια και να παρακολουθεί υπόπτους.

Η κυβέρνηση των Συντηρητικών απέρριψε τις εξαγγελίες ως επανάληψη υφιστάμενων μέτρων με άλλο περιτύλιγμα και επέμεινε στην ορθότητα του «αποτρεπτικού» μέτρου απέλασης παράτυπων μεταναστών στη Ρουάντα, ώστε να υποβάλλουν εκεί αίτηση ασύλου

Ο σερ Κιρ Στάρμερ έχει δεσμευθεί να αποσύρει το νόμο περί Ρουάντας, αν και άφησε να εννοηθεί ότι θα πραγματοποιούνταν όποιες πτήσεις απέλασης θα είχαν ήδη προγραμματιστεί όταν αναλάμβανε την εξουσία.

Ερωτηθείς για το πόσο μεγάλη μείωση στις αφίξεις μέσω Μάγχης θα ήθελε να δει, ο κ. Στάρμερ απάντησε ότι θα ήθελε να δει «να μειώνονται εντελώς».

Τον ηγέτη των Εργατικών εισήγαγε η τοπική βουλεύτρια Νάταλι Έλφικ, η οποία μόλις την Τετάρτη προσχώρησε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης από τους Συντηρητικούς.

Η κα Έλφικ προέρχεται από την πιο δεξιά πτέρυγα των Τόρις και η υποδοχή της στο κόμμα προκάλεσε αντιδράσεις από βουλευτές των Εργατικών.

Όπως είπε η ίδια το πρωί παρουσιάζοντας τον αρχηγό του νέου της κόμματος, «χρειάζεται μια νέα προσέγγιση» στο μεταναστευτικό, διακριτή από «την έλλειψη αποτελέσματος» της πολιτικής Σούνακ.

Πηγή: skai.gr

