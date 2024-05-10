Ρεπορτάζ, Μάκης Συνοδινός

Ένας ηλικιωμένος αυτόπτης μάρτυρας της χθεσινοβραδινής μαφιόζικης εκτέλεσης του 32χρονου χθες το βράδυ στον Βύρωνα, περιγράφει στο skai.gr τις στιγμές πανικού που εκτυλίχθηκαν στην γειτονιά αμέσως μετά το έγκλημα.

«Είδα να πέφτουν πυροβολισμοί και μπήκα μέσα. Ήταν δύο πάνω σε ένα μηχανάκι και έφυγαν στη ζούλα. Μετά έγινε πανικός, η πλατεία ήταν γεμάτη κόσμο. Μια κοπέλα φώναζε "βοήθεια - βοήθεια", ήρθε ασθενοφόρο, η αστυνομία, έγινε χαμός» περιγράφει ο μάρτυρας.

Πηγή: skai.gr

