«Μόλις ολοκλήρωσα μια συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, λίγο αφότου οι δολοφόνοι της Χαμάς δολοφόνησαν ανθρώπους στην Ιερουσαλήμ», αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



"I have just concluded a meeting with US Secretary of State Antony Blinken, shortly after Hamas murderers murdered people here in Jerusalem. I told him that it is the same Hamas. pic.twitter.com/xyXOvMLU5l November 30, 2023

Όπως επισημαίνει στην ανάρτησή του: «Του είπα ότι είναι η ίδια Χαμάς που διέπραξε τη φρικτή σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και η ίδια Χαμάς που προσπαθεί να μας δολοφονήσει παντού. Του είπα πως έχουμε ορκιστεί, ότι έχω ορκιστεί να εξαλείψω τη Χαμάς. Τίποτα δεν θα μας σταματήσει. Θα συνεχίσουμε αυτόν τον πόλεμο μέχρι να πετύχουμε τρεις στόχους: Την απελευθέρωση όλων των ομήρων, την ολοκληρωτική εξάλειψη της Χαμάς και την διασφάλιση ότι καμιά άλλη παρόμοια απειλή δεν θα έρθει ποτέ ξανά από την Γάζα»

Μπλίνκεν προς Νετανιάχου: «Nα προστατευτούν οι πολίτες στη Γάζα»

«Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και εγώ συζητήσαμε τις προσπάθειες για την εξασφάλιση της απελευθέρωσης όλων των εναπομεινάντων ομήρων και την επιτάχυνση της παράδοσης σωτήριας ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Τόνισα την ανάγκη να λάβει το Ισραήλ κάθε δυνατό μέτρο για να προστατευτούν οι πολίτες», ανάφερε από την πλευρά του, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Άντονι Μπλίνκεν.

Israeli Prime Minister @Netanyahu and I discussed efforts to secure the release of all remaining hostages and accelerate delivery of life-saving humanitarian assistance into Gaza. I emphasized the need for Israel to take every possible measure to avoid civilian harm. pic.twitter.com/GLitYLeM1e — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 30, 2023

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αντονι Μπλίνκεν από την πλευρά του ζήτησε σήμερα από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου «να προστατεύσει τους πολίτες» στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας αν η ανακωχή με την Χαμάς λάβει τέλος και επαναληφθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Κατά την συνάντησή τους στο Ισραήλ σήμερα το πρωί, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών «επεσήμανε την ανάγκη κάλυψης των ανθρωπιστικών αναγκών και της προστασίας των πολιτών στην νότια Γάζα πριν από κάθε στρατιωτική επιχείρηση», σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Άντονι Μπλίνκεν ζήτησε επίσης από την ισραηλινή δικαιοσύνη να λάβει άμεσα μέτρα για «τους εξτρεμιστές εποίκους που διαπράττουν βιαιότητες κατά των Παλαιστινίων στην (κατεχόμενη) Δυτική Οχθη».

Ο κ. Μπλίνκεν επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν αφοσιωμένες σε απτά βήματα για την προώθηση ενός παλαιστινιακού κράτους που ζει με ειρήνη, ελευθερία και ασφάλεια δίπλα στο Ισραήλ.

