Διεθνές Δικαστήριο: Για ψευδείς ισχυρισμούς κατηγορεί το Ισραήλ τη Νότια Αφρική

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι ισχυρισμοί της Νότιας Αφρικής είναι «μεροληπτικοί και ψευδείς» καθώς «βασίζονται σε αναξιόπιστες πηγές της Χαμάς», σχολιάζοντας με αυτόν τον τρόπο την προσφυγή της Πρετόριας στην ανώτατη δικαστική αρχή του ΟΗΕ με την κατηγορία ότι το Ισραήλ διαπράττει «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας.

«Το Ισραήλ ενεργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις ανθρωπιστικές υποχρεώσεις», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το ισραηλινό υπουργείο, υπογραμμίζοντας πως έχουν ληφθεί «μέτρα για την ελαχιστοποίηση των ζημιών σε αμάχους και μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις».

Το ισραηλινό υπουργείο καλεί το Διεθνές Δικαστήριο «να απορρίψει την προσφυγή της Νότιας Αφρικής» και να βάλει τέλος στην «καταχρηστική εκμετάλλευση» του δικαστηρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

