Σε Ημαθία και Πέλλα την Παρασκευή ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Αναλυτικά το αυριανό πρόγραμμα του πρωθυπουργού

Κυριάκος Μητσοτάκης

Σε Ημαθία και Πέλλα περιοδεύει αύριο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 10:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στην παρουσίαση του «Ψηφιακού Σχολείου» από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο ημερήσιο Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις Ριζωμάτων Ημαθίας.

Στις 11:30 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στη Βέροια. Εν συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το υπό κατασκευή Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ «Τα Παιδιά της 'Ανοιξης» στην Πατρίδα Ημαθίας και την Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας.

Τέλος, στις 18:00 ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τα Γιαννιτσά.

