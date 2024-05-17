Χαμάς: Πάνω από 100 πανεπιστημιακοί σκοτώθηκαν στον πόλεμο με το Ισραήλ

Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα χθες Πέμπτη κατάλογο με πάνω από εκατό ονόματα πανεπιστημιακών και ερευνητών οι οποίοι, κατ’ αυτήν, σκοτώθηκαν αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας.

«Καταδικάζουμε σθεναρά τις δολοφονίες από τη δύναμη κατοχής επιστημόνων, πανεπιστημιακών, καθηγητών πανεπιστημίου και ερευνητών, ανθρώπων διακεκριμένων στην παλαιστινιακή κοινωνία της Λωρίδας της Γάζας», υπογράμμισε το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς, στην εξουσία στη Γάζα από το 2007.

«Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Σκοπός της είναι να εξαλείψει εντελώς τους επιστήμονες και τους ερευνητές», συνεχίζει το κείμενο.

Ανάμεσα στα 104 ονόματα του καταλόγου απαντάται αυτό του Σουφιάν Τάγεχ, πρώην προέδρου του Ισλαμικού Πανεπιστημίου της Γάζας, διακεκριμένου ερευνητή στα πεδία της φυσικής και των εφαρμοσμένων μαθηματικών.

Αναφέρεται επίσης το όνομα του χειρουργού και καθηγητή ιατρικής Αντνάν Άχμεντ Ατίγια ας Μπουρς.

Σύμφωνα με τη Λέσχη Παλαιστινίων Φυλακισμένων, ο Αντνάν αλ Μπουρς, 50 ετών, πέθανε στη φυλακή τη 19η Απριλίου· συνελήφθη από ισραηλινές δυνάμεις μαζί με άλλους γιατρούς στο νοσοκομείο Αλ Άουντα στον καταυλισμό προσφύγων Τζαμπάλια, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, τον Δεκέμβριο.

Ερωτηθείς σχετικά με τον θάνατό του υπό κράτηση, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως δεν είναι «ενήμερος για τέτοιο συμβάν».

Η κυβέρνηση της Χαμάς κάλεσε «τις ελεύθερες χώρες του κόσμου και όλες τις οργανώσεις που συνδέονται με την ανώτερη εκπαίδευση σε όλο τον κόσμο να καταδικάσουν αυτό το ιστορικό έγκλημα και να ασκήσουν πίεση στην κατοχή για να τερματίσει τον γενοκτονικό πόλεμο».

Η ανακοίνωση δημοσιοποιήθηκε με φόντο κινητοποιήσεις φοιτητών σε πανεπιστημιουπόλεις στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη εναντίον του πολέμου.

Ο πόλεμος ξέσπασε όταν ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε έφοδο άνευ προηγουμένου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πάνω από 1.170 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Από τους 252 ανθρώπους που απήχθησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, 128 εξακολουθούν να βρίσκονται στη Λωρίδα της Γάζας, ωστόσο 38 θεωρείται πως είναι νεκροί, σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγει έκτοτε σε αντίποινα το Ισραήλ έχουν προκαλέσει πελώριες καταστροφές στον θύλακο, όπου έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 35.272 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Κατά τη διάρκεια του Πολέμου των Έξι Ημερών, το 1967, το Ισραήλ κατέλαβε τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας, περιοχή από όπου αποσύρθηκε μονομερώς το 2005, δυο χρόνια προτού πάρει την εξουσία στον θύλακα η Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.