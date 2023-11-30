Δέκα γυναίκες και παιδιά που κρατούσε ομήρους από τις 7 Οκτωβρίου στη Λωρίδα της Γάζας αναμένεται να απελευθερώσει εντός της ημέρα η Χαμάς, κατά την 7η ημέρα εκεχειρίας, καθώς εχθές συμφωνήθηκε παράταση 24 ωρών στην κατάπαυση του πυρός και την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων.

Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει τη λίστα με ονόματα των ομήρων που θα απελευθερωθούν, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση τριπλάσιων Παλαιστινίων φυλακισμένων.

Ανάμεσά τους είναι και δύο γυναίκες με ρωσική υπηκοότητα.

Αξιωματούχος της Χαμάς τόνισε στο καταριανό κανάλι Al-Araby, ότι με τους όρους της σημερινής παράτασης της εκεχειρίας η Χαμάς θα παραδώσει στο Ισραήλ τις σορούς τριών Ισραηλινών ομήρων, οι οποίοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ στη Γάζα

Η ταυτότητα των σορών των νεκρών ομήρων παραμένει ακόμα κρυφή, όπως και τα ονόματα αυτών που θα απελευθερωθούν σήμερα.

Ωστόσο, πριν λίγο, η οργάνωση διέψευσε τις πληροφορίες και δήλωσε ότι θα απελευθερωθούν 10 όμηροι «όλοι ζωντανοί».

Νωρίτερα, η Χαμάς είχε δηλώσει ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ απέρριψε πρόταση της οργάνωσης να απελευθερώσει επτά γυναίκες και παιδιά ομήρους και να παραδώσει τα πτώματα άλλων τριών ομήρων, προκειμένου να παραταθεί για ακόμη μια ημέρα η ανακωχή, σε ισχύ από την Παρασκευή.

