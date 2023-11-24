Νετανιάχου: Δεσμευόμαστε να επιστρέψουμε όλους τους ομήρους

«Μόλις ολοκληρώσαμε την επιστροφή των πρώτων ομήρων: των παιδιών, των μητέρων τους και επιπλέον γυναικών. Κάθε ένας από αυτούς είναι ένας ολόκληρος κόσμος», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου μετά την απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς και πρόσθεσε:
«Αλλά τονίζω σε εσάς, τις οικογένειες, και σε εσάς, πολίτες του Ισραήλ: δεσμευόμαστε να επιστρέψουμε όλους τους ομήρους. Αυτός είναι ένας από τους στόχους του πολέμου και δεσμευόμαστε να επιτύχουμε όλους τους στόχους του πολέμου».
Prime Minister Benjamin Netanyahu:— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 24, 2023
"We just completed the return of the first of our hostages: children, their mothers and additional women. Each of them is an entire world. pic.twitter.com/fDMqAVlicM
