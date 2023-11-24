Λογαριασμός
Νετανιάχου: Δεσμευόμαστε να επιστρέψουμε όλους τους ομήρους

«Δεσμευόμαστε να επιστρέψουμε όλους τους ομήρους. Αυτός είναι ένας από τους στόχους του πολέμου και δεσμευόμαστε να επιτύχουμε όλους τους στόχους του πολέμου», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός

netanyahu

«Μόλις ολοκληρώσαμε την επιστροφή των πρώτων ομήρων: των παιδιών, των μητέρων τους και επιπλέον γυναικών. Κάθε ένας από αυτούς είναι ένας ολόκληρος κόσμος», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου μετά την απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς και πρόσθεσε: 

«Αλλά τονίζω σε εσάς, τις οικογένειες, και σε εσάς, πολίτες του Ισραήλ: δεσμευόμαστε να επιστρέψουμε όλους τους ομήρους. Αυτός είναι ένας από τους στόχους του πολέμου και δεσμευόμαστε να επιτύχουμε όλους τους στόχους του πολέμου».

