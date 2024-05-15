Πέθανε το μοντέλο Ερμής Καραγιάννης στα 23 του χρόνια

Σοκ προκαλεί ο χαμός του νεαρού μοντέλου Ερμή Καραγιάννη, ο οποίος ήταν μόλις 23 ετών.

Το μοντέλο είχε συμμετάσχει στις οντισιόν του GNTM το 2020 χωρίς να προκριθεί, ενώ είχε κάνει μία εμφάνιση και στο τρέιλερ του Big Brother.

Δεν είναι γνωστοί οι λόγοι που οδήγησαν τον 23χρονο στην απόφαση να βάλει τέλος στη ζωή του.

Η είδηση του θανάτου του αρχικά κοινοποιήθηκε από φίλο του φωτογράφο στο προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο αργότερα δημοσίευσε βίντεο από την κηδεία του η Αναστασία Γιούσεφ.

Πηγή: skai.gr

