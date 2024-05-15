Προβάδισμα 13,4 μονάδες καταγράφει η ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου στη δημοσκόπηση της MRB που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open, το βράδυ της Τετάρτης σε λιγότερο από ένα μήνα πριν από τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, η ΝΔ συγκεντρώνει 26,5% και ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 13,1%, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με 11,5%, η Ελληνική Λύση 8,1%, το ΚΚΕ με 6,6%, η Νέα Αριστερά με 3,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8%, η Νίκη με 2,4%, η Φωνή Λογικής 2,3%, οι Δημοκράτες 2%, το ΜέΡΑ25 1,8% και άλλο κόμμα 1,8%.

Με την αναγωγή επί των εγκύρων, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

ΝΔ 32,3%, ΣΥΡΙΖΑ 16%, ΠΑΣΟΚ 14%, ΚΚΕ 8%, Ελληνική Λύση 9,9%, Νίκη 2,95, Πλεύση Ελευθερίας 3,4%, Νέα Αριστερά 3,8%, Φωνή Λογικής 2,8%, Δημοκράτες 2,4%, ΜέΡΑ25 2,2%.

Όσον αφορά τις έδρες, με βάση το εύρος των ποσοστών των κομμάτων, οι έδρες μοιράζονται ως εξής:

ΝΔ: 8

ΣΥΡΙΖΑ: 8

ΠΑΣΟΚ: 3

ΚΚΕ: 2

Ελληνική Λύση: 2

Πλεύση Ελευθερίας: 1

Νέα Αριστερά: 1

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 27,8% και ακολουθεί ο Στέφανος Κασσελάκης με 8,8%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,7%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 3,3% και ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3,2%.

Στην ερώτηση πώς θα ψηφίσετε στις ευρωεκλογές, το 60,3% απαντά πως θα ψηφίσει στις ευρωεκλογές για να στείλει μήνυμα δυσαρέσκειας στη ΝΔ, ενώ το 32,7% απαντά πως θα ψηφίζει γιατί η χώρα χρειάζεται κυβερνητική σταθερότητα.

Για το πώς αξιολογούν τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, το 55,6% αξιολογεί θετικά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, ενώ το 32,9% αρνητικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.