Τουρκία: Αμνηστία σε φυλακισμένους στρατηγούς για το «μεταμοντέρνο πραξικόπημα» του 1997

Με απόφαση του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χορηγείται αμνηστία σε καταδικασθέντες πρωταίτιους του πραξικοπήματος της 28ης Φεβρουαρίου 1997 απόστρατους στρατηγούς, οι οποίοι συνεχίζουν να βρίσκονται στη φυλακή.

Η αμνηστία αφορά, στην πράξη, τους τελευταίους πέντε απόστρατους στρατηγούς που δεν έχουν ακόμη αποφυλακιστεί, ηλικίας 80-90 ετών, με βεβαρημένη κατάσταση υγείας.

Από τον Αύγουστο του 2022 μέχρι τον Μάρτιο του 2023 είχαν ήδη αποφυλακιστεί εννέα καταδικασθέντες στρατηγοί για λόγους υγείας ή προχωρημένης ηλικίας. Άλλος ένας πέθανε τον Δεκέμβριο του 2022 στη φυλακή.

Το λεγόμενο «μεταμοντέρνο πραξικόπημα» της 28ης Φεβρουαρίου 1997 κινήθηκε με αποφάσεις που ελήφθησαν με επιβολή από τη στρατιωτική ηγεσία στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας, την 28η Φεβρουαρίου 1997, με στόχο την προάσπιση του κοσμικού και κεμαλικού χαρακτήρα του κράτους, ο οποίος κατά τον στρατό βρισκόταν στο στόχαστρο των ανερχόμενων ισλαμιστικών πολιτικών κύκλων. Στρεφόταν κατά του τότε πρωθυπουργού Νετζμετίν Ερμπακάν, ιστορικού ηγέτη του τουρκικού πολιτικού ισλάμ και προέδρου του ισλαμιστικού Κόμματος της Ευημερίας, καθώς και της Τανσού Τσιλέρ, αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Εξωτερικών, προέδρου του κεντροδεξιού Κόμματος του Ορθού Δρόμου.

Η εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας οδήγησαν στην παραίτηση του Ερμπακάν και στην πτώση της κυβέρνησης συνασπισμού των δύο κομμάτων τη 18η Ιουνίου του ίδιου έτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

