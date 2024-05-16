Ανδρουλάκης: Καλώ εκ νέου τον πρωθυπουργό σε debate

«Ο κ. Μητσοτάκης δίνει ένα ρεσιτάλ αλαζονείας και αμετροέπειας θα έλεγα. Έχει περίπου 120 βουλευτές περισσότερους από το δεύτερο κόμμα και επισείει τον τρόμο της αστάθειας;», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο Ειδήσεων της ΕΡΤ.

«Πριν έναν χρόνο του έδωσε ο λαός 41% κι έχουμε τη μεγαλύτερη ακρίβεια στην Ευρώπη, πληρώνουμε τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην ευρωζώνη, τις δεύτερες υψηλότερες στην Ευρώπη των 27 - μας ξεπερνά μόνο η Βουλγαρία - έχουμε τη μικρότερη αγοραστική δύναμη στην ευρωζώνη και τη δεύτερη χειρότερη στην Ευρώπη των 27», επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης και σημείωσε χαρακτηριστικά: «Αντί να απολογηθεί που έναν χρόνο τώρα δεν έχει κάνει τίποτα για όλα αυτά, έρχεται στο παρά πέντε να πει 'σας εκβιάζω να με ψηφίσετε γιατί θα πάμε σε αστάθεια'. Το θεωρώ κοροϊδία και είμαι σίγουρος ότι αυτήν την αλαζονεία θα την αποδοκιμάσει στις ευρωπαϊκές εκλογές ο ελληνικός λαός».

Επέμεινε στην πρότασή του για διεξαγωγή debate ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς, αναφέροντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλει debate, γιατί δεν θέλει δεσμεύσεις. Θέλει να κάνει μονολόγους. Έχουμε πολύ κρίσιμες ευρωπαϊκές εκλογές και πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Εάν ο πρωθυπουργός έχει ταυτίσει τις ευρωπαϊκές εκλογές με το ζήτημα της σταθερότητας, οφείλει να κάνει debate. Δεν μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να τα θέλει άσπρα-μαύρα δικά του. Να διαλέξει επιτέλους. Αν οι ευρωπαϊκές εκλογές επισείουν το ζήτημα της σταθερότητας, τον καλώ σήμερα από το στούντιο της ΕΡΤ να έρθει όπως κάναμε στις εθνικές εκλογές να δώσουμε debate με δύο κύκλους: ευρωπαϊκά και εθνικά ζητήματα, με καθαρές δεσμεύσεις».

Ο κ. Ανδρουλάκης ανακοίνωσε ότι θα πάρει την πρωτοβουλία να στείλει επιστολή στον πρωθυπουργό για «να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά στα πρότυπα της Ισπανίας για όσο διαρκεί η κρίση, προκειμένου να μειωθούν οι τιμές και να αντέξουν οι πιο ευάλωτοι. Επίσης, ανέφερε ότι θα ζητήσει από τον κ. Μητσοτάκη να κάνει μία Ενιαία Αρχή Καταναλωτών στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών κρατών, ώστε να γίνεται γνωστό ποια προϊόντα στη Γερμανία ή σε άλλες χώρες είναι φθηνότερα σε σχέση με την Ελλάδα, και να γίνονται εκστρατείες ενάντια σε αυτές τις πολυεθνικές που αισχροκερδούν στην πλάτη του ελληνικού λαού.

Αυστηρές ήταν οι επικρίσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για την εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση. Ειδικότερα για τη βαριά πρόκληση της Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε: «Το όνομα του κομματικού συνασπισμού που ουσιαστικά εκπροσωπεί η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, ονομάζεται 'Η δική μας Μακεδονία'. Αυτό είναι γνωστό εδώ και πολλούς μήνες. Τι έκανε η κυβέρνηση; Μα, μόνο το όνομα του συνασπισμού στον οποίο συμμετέχει και το VMRO μέσα είναι ένα μνημείο αλυτρωτισμού. Έκανε κάποιο διάβημα το υπουργείο Εξωτερικών; Έκανε κάτι; Δηλαδή, ενώ κοιμάται το υπουργείο Εξωτερικών, εκπλήσσεται που βγαίνει μια ωραία πρωία, πρόεδρος μια γνωστή εκπρόσωπος του πανσλαβισμού και λέει κάτι που είναι εις βάρος αυτής της συμφωνίας;».

Υποστήριξε ότι πρόκειται για γκάφα ολκής και καυτηρίασε τη θέση του Στέφανου Κασσελάκη να έρθουν προς κύρωση τα τρία πρωτόκολλα. «Δηλαδή να της δώσουμε το έδαφος να πει 'δικαιώθηκα, με τον αλυτρωτισμό μου τους οδήγησα στην κύρωση'. Η συμφωνία έχει ένα τεράστιο έλλειμμα και αυτό είναι ευθύνη εκείνων που την υπέγραψαν: Δεν έχει μηχανισμό εφαρμογής και επιτήρησης της συμφωνίας» πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι «δεν μπορεί να μιλάς για 'ήρεμα νερά' και ο κ. Ερντογάν να θέλει να βάλει στα βιβλία τη 'γαλάζια πατρίδα', στο Κυπριακό να υπονοεί διχοτόμηση και να μην σέβεται τον παγκόσμιο πολιτισμό. Στην Αγία Σοφία, μετά τη μετατροπή της σε τζαμί παρατηρούνται επιπτώσεις στο μνημείο. Αν ήμουν στη θέση του κ. Μητσοτάκη, θα έδειχνα τη δυσφορία μου για αυτήν την πρόκληση τέσσερις ημέρες πριν πάει ο Έλληνας πρωθυπουργός στην 'Αγκυρα, με μία αναβολή της επίσκεψης».

Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή ατζέντα των σοσιαλιστών, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε πως από το 2010 μιλάνε για ευρωομόλογο ώστε να στηριχθεί το κοινωνικό κράτος της Ευρώπης και για ένα ταμείο ευρωπαϊκής οικονομικής κυριαρχίας, που θα επαναφέρει στην παραγωγική της βάση βιομηχανικούς και μεταποιητικούς τομείς που έχουν πάει σε τρίτες χώρες, όπως στην Κίνα, άρα να έχουμε αυτονομία».



«Αντιπροτείνω ευρωστρατό, κοινή εξωτερική πολιτική και, σε θέματα που αφορούν εξοπλισμούς - και το έχω περάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με δική μου πρωτοβουλία - όποιο κράτος θέλει να πουλήσει όπλα σε τρίτη χώρα, να ελέγχεται αν αυτή η χώρα απειλεί την Ευρώπη» σχολίασε ως προς την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για αμυντικό ευρωομόλογο.

Σχετικά με δημοσιεύματα για την άρνηση της ΕΥΠ να εισφέρει στοιχεία στην ΑΔΑΕ για την παράνομη παρακολούθησή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε: «Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι ξεκάθαρη: Πρέπει να ενημερωθώ νόμιμα για την τυπική αιτιολογία. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι το 2024 σε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, οι μυστικές υπηρεσίες δεν σέβονται τη δικαιοσύνη και, μάλιστα, την ανώτατη δικαιοσύνη. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Θα είναι ένα τεράστιο πολιτικό κόστος και μια ακόμα μαύρη σελίδα στη διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Περιμένω λοιπόν. Σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσω νομικά, διότι αν κάποιος φανταστεί μια τέτοια απάντηση, θα έχει νομικές επιπτώσεις».

Τέλος, σχετικά με τον πολιτικό στόχο του ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε: «Φιλοδοξώ το βράδυ εκείνο να υπάρχει ισχυρή, αξιόπιστη αντιπολίτευση που να μπορεί να είναι και η επόμενη κυβέρνηση στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Προτεραιότητά μου είναι να ανοίξει ένας διάλογος με τις πραγματικές προοδευτικές δυνάμεις σε κάθε περίπτωση. Όπως έγινε στην αυτοδιοίκηση και πετύχαμε πάρα πολλά πράγματα. Αυτό το κάλεσμα εγώ μπορώ να το υπηρετήσω. Μπορεί να το υπηρετήσει ο κ. Κασσελάκης; Ο κ. Κασσελάκης είναι πρόεδρος του κόμματος Κασσελάκη. Δεν είναι πρόεδρος του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όσο και αν θέλουμε να συζητάμε για άλλα πράγματα. Στο ΠΑΣΟΚ έρχονται στελέχη, από εκεί φεύγουν. 'Αρα μιλάμε για δύο άλλα πρότυπα. Εγώ θα πάω επιμένοντας πολιτικά μέχρι τέλους. Όταν δεν υπάρχει ισχυρή πολιτική, ο μόνος κερδισμένος είναι η εγχώρια ολιγαρχία. Ισχυρή πολιτική σημαίνει ισχυρή δημοκρατία» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.