Τουρκία: Νέοι υφυπουργοί Εξωτερικών με απόφαση Ερντογάν

Με απόφαση του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διορίστηκαν υφυπουργοί Εξωτερικών η Αϊσέ Μπερίς Εκιντζί, ο Νουχ Γιλμάζ και ο Μπουρχανετίν Ντουράν.

Σχετική απόφαση δημοσιεύτηκε στην τουρκική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στις 28 Απριλίου είχε γίνει γνωστό ότι ο νυν υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, πρέσβης Μπουράκ Άκτσαπαρ, αναλαμβάνει καθήκοντα μονίμου αντιπροσώπου στις υπηρεσίες του ΟΗΕ στη Γενεύη.

Είχε ως τώρα την πολιτική ευθύνη και στα τρία βασικά κεφάλαια των ελληνοτουρκικών επαφών (τη θετική ατζέντα, τον πολιτικό διάλογο, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης).

Την 21η Φεβρουαρίου, με απόφαση του υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, έτερος υφυπουργός, ο Αχμέτ Γιλντίζ, διορίστηκε επικεφαλής της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Τουρκίας στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

