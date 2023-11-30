Δύο ακόμη ομήρους απελευθέρωσε σήμερα, Πέμπτη η Χαμάς, σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις και το γραφείο του πρωθυπουργού και βρίσκονται πλέον ασφαλείς σε ισραηλινό έδαφος, κατευθύνονται προς τη βάση Χατζερίμ.

Πρόκειται για την 21χρονη Mia Shem και την 40χρονη Amit Soussana, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού.

תיעוד: מייה שם ועמית סוסנה הועברו לידי הצלב האדום@gal_sade pic.twitter.com/D74ioRiMeW — כאן חדשות (@kann_news) November 30, 2023

«Η κυβέρνηση του Ισραήλ αγκαλιάζει τους δύο ομήρους που μόλις αφέθηκαν ελεύθεροι. Η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει δεσμευτεί για την επιστροφή όλων των ομήρων και αγνοουμένων», αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το γραφείο του πρωθυπουργού και προσθέτει πως «μαζί με όλες τις υπηρεσίες ασφαλείας, θα βοηθήσει αυτούς και τις οικογένειές τους».

The citizens who were released are:

Mia Shem (21)

Amit Soussana (40)



The Government, together with all of the security agencies, will assist them and their families. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 30, 2023

Όπως ανέφεραν νωρίτερα σε ανακοίνωσή τους οι IDF δύο όμηροι παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό στη Λωρίδα της Γάζας

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε ο Ερυθρός Σταυρός, δύο Ισραηλινοί όμηροι μεταφέρθηκαν σε αυτούς και είναι καθ' οδόν προς το ισραηλινό έδαφος», αναφέρεται στη σύντομη ανακοίνωση.

Πηγή της Χαμάς ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο νωρίτερα ότι σήμερα θα απελευθερώσουν ακόμη 10 ομήρους, μεταξύ των οποίων και δύο με ρωσική υπηκοότητα. Χθες, η Χαμάς απελευθέρωσε δύο ακόμη γυναίκες Ρωσο - ισραηλινές για χάρη του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Δεν έχει γίνει σαφές γιατί αυτοί οι όμηροι απελευθερώνονται χωριστά.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.