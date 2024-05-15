Η απόπειρα δολοφονίας του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, την Τετάρτη, η οποία πάγωσε τη διεθνή κοινότητα με τους ηγέτες από όλους τους πολιτικούς χώρους να τη χαρακτηρίζουν «επίθεση στη Δημοκρατία» αποτελεί την πρώτη σε βάρος Ευρωπαίου ηγέτη από το 2003, όταν δολοφονήθηκε ο Σέρβος πρωθυπουργός Ζόραν Τζίντζιτς.

Η επίθεση κατά του Σλοβάκου πρωθυπουργού, ο οποίος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, εγείρει ερωτήματα όχι μόνο για τη χώρα του αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την οποία η Σλοβακία είχε διαφορές υπό την ηγεσία του Φίτσο, αναφέρει σε δημοσίευμά του το πρακτορείο Bloomberg.

Τι γνωρίζουμε για την απόπειρα κατά της ζωής του Φίτσο

Ο Φίτσο περπατούσε ανάμεσα στο πλήθος μετά το τέλος μιας κυβερνητικής συνεδρίασης στην πόλη Χάντλοβα στην κεντρική Σλοβακία όταν αυτόπτες μάρτυρες άκουσαν τέσσερις πυροβολισμούς και είδαν τον πρωθυπουργό να πέφτει στο έδαφος. Η κυβέρνηση εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία, ο Ρόμπερτ Φίτσο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε ένα κοντινό νοσοκομείο στην Μπάνσκα Μπίστριτσα. Το κοινοβούλιο της Σλοβακίας στην Μπρατισλάβα ανέστειλε τη συνεδρίασή του καθώς ηγέτες από όλο το πολιτικό φάσμα καταδίκασαν την επίθεση, την πρώτη του είδους της στην ιστορία της χώρας.

Ποιος είναι ο φερόμενος ως δράστης

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση από την αστυνομία. Αργότερα, τοπικά μέσα μετέδωσαν ότι πρόκειται για τον γνωστό Σλοβάκο λογοτέχνη, Γιουράι Τσιντούλα, 71 ετών. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, ο Τσιντούλα φώναξε προς το μέρος του Φίτσο, την ώρα που ο πρωθυπουργός συνομιλούσε με υποστηρικτές του και όταν τον πλησίασε, τον πυροβόλησε. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο φερόμενος ως δράστης ερωτηθείς για το κίνητρο της επίθεσης, απάντησε ότι δεν συμφωνούσε με την κυβερνητική πολιτική.

Τι σημαίνει αυτό για τη Σλοβακία

Η απόπειρα δολοφονίας έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης πόλωσης στην πολιτική σκηνή της Σλοβακίας, με τους αντιπάλους να κατηγορούν τον Φίτσο ότι προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κράτος μαφίας. Οι σύμμαχοί του κατηγορούν την αντιπολίτευση και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι προκαλούν ρήγμα στο έθνος. Σε ένδειξη της τεταμένης ατμόσφαιρας στη χώρα, ορισμένοι από τους συμμάχους του Φίτσο είπαν μετά την απόπειρα δολοφονίας του ότι οι πολιτικοί του αντίπαλοι και τα «φιλελεύθερα» μέσα ενημέρωσης είχαν αίμα στα χέρια τους.

Τι σημαίνει για την Ευρώπη

Από τότε που επέστρεψε στην εξουσία, ο Φίτσο έχει ευθυγραμμιστεί με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν καλώντας την ΕΕ να άρει τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία μετά την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία. Έχει εξοργίσει το κυρίαρχο ρεύμα της ΕΕ και τους συμμάχους της επικρίνοντας τη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ και λέγοντας ότι σκοπεύει να εξομαλύνει τους δεσμούς με τη Μόσχα. Ο Όρμπαν καταδίκασε τον πυροβολισμό του Φίτσο ως «ειδεχθή επίθεση εναντίον του φίλου μου» σε μια ανάρτησή του στο Χ. Οι ηγέτες της ΕΕ έσπευσαν επίσης να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον Φίτσο και τον λαό της Σλοβακίας μετά το περιστατικό.

Είναι ο Φίτσο δημοφιλής στη Σλοβακία;

Ο Φίτσο παραιτήθηκε το 2018 εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων για τον θάνατο ενός δημοσιογράφου που ερευνούσε υποθέσεις για τη διαφθορά στη χώρα και ενέπλεκαν την αρραβωνιαστικιά του. Με την επιστροφή του στην εξουσία, ο Φίτσο εδραίωσε τη δύναμη του επί των θεσμών τον Απρίλιο, όταν εξελέγη ένας από τους στενούς του συμμάχους, ο Πίτερ Πελεγκρίνι, ως πρόεδρος της Σλοβακίας. Η νίκη του Πελεγκρίνι ερμηνεύτηκε ως έκφραση δημόσιας υποστήριξης για την ατζέντα του Φίτσο. Ως πρόεδρος, ο Πελεγκρίνι διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο στην προώθηση μιας αμφισβητούμενης αναμόρφωσης του δικαστικού συστήματος από τον Φίτσο, η οποία σήμανε των κώδωνα του κινδύνου στην ΕΕ.



