Στο Κατάρ θα μεταβεί ο Μακρόν για το ζήτημα της απελευθέρωσης των ομήρων

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, μετά τη σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP28) που θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμπάι, θα μεταβεί στο Κατάρ όπου θα έχει διαβουλεύσεις για το ζήτημα της απελευθέρωσης των ομήρων που βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς.

Ο Γάλλος πρόεδρος θα έχει επίσης συναντήσεις στο Ντουμπάι, όπως ανακοίνωσε το Ελιζέ, με τους επικεφαλής πολλών κρατών της περιοχής μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός της Αιγύπτου 'Αμπντελ Φατάχ αλ Σίσι και ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ, αλλά και ο πρόεδρος του Ισραήλ Ιτσχάκ Χέρτζογκ.

Πηγή: skai.gr

