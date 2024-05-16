Λογαριασμός
Η Χαμάς εκφράζει τη θλίψη της για τις επικρίσεις του Μαχμούντ Αμπάς

«Εκφράζουμε τη θλίψη μας για τα σχόλια που έκανε ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής» λέει η Χαμάς

Μαχμούντ Αμπάς

Η Χαμάς εξέφρασε απόψε τη θλίψη της για τις επικρίσεις του Μαχμούντ Αμπάς ο οποίος την κατηγόρησε ότι, με την επίθεση που εξαπέλυσε την 7η Οκτωβρίου, «έδωσε τα προσχήματα» στο Ισραήλ για να επιτεθεί στη Λωρίδα της Γάζας.

«Εκφράζουμε τη θλίψη μας για τα σχόλια που έκανε ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής» κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου στο Μπαχρέιν, αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Σε άλλη ανακοίνωση, η Χαμάς προέτρεψε «τις αδελφές αραβικές χώρες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να υποχρεώσουν τις δυνάμεις κατοχής (σ.σ. του Ισραήλ) να σταματήσουν την επίθεση» στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Χαμάς Μαχμούντ Αμπάς Παλαιστίνιοι
