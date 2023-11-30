Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στην Ιερουσαλήμ - μία 24χρονη έγκυος, ένας 77χρονος ραβίνος και μία γυναίκα 60 ετών - και άλλοι 6 τραυματίστηκαν σε επίθεση δύο ενόπλων Παλαιστινίων σε στάση λεωφορείου.

Σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ Shin Bet, οι δύο άνδρες ήταν αδέλφια, μέλη της Χαμάς , που είχαν φυλακιστεί στο παρελθόν για τρομοκρατική δράση.

The two terrorists behind the Jerusalem attack were brothers and members of Hamas, Israeli intelligence agency Shin Bet says https://t.co/kOkFqZQMwN — Jotam Confino (@mrconfino) November 30, 2023

Η αστυνομία του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι δύο δράστες της επίθεσης «εξουδετερώθηκαν επί τόπου από τις δυνάμεις ασφαλείας και έναν περαστικό».

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει δύο άνδρες να βγαίνουν από λευκό αυτοκίνητο και ανοίγουν πυρ εναντίον των ανθρώπων που βρίσκονταν στη στάση, προτού πέσουν νεκροί.

Surveillance camera footage shows the shooting attack at the entrance to Jerusalem this morning. Two people were killed, and at least seven others were hurt. Two off-duty soldiers and an armed civilian shot the terrorists dead. pic.twitter.com/CwucVb5IV7 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 30, 2023

Οι δράστες κατονομάστηκαν ως τα αδέλφια Μουράντ Ναμρ, 38 ετών, και Ιμπραχίμ Ναμρ, 30 ετών, από τη συνοικία Σουρ Μπαέρ της Ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Ο Μουράντ είχε συληφθεί και φυλακιστεί μεταξύ 2010 και 2020 για σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων υπό τις οδηγίες τρομοκρατικών στοιχείων στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ιμπραχίμ φυλακίστηκε το 2014 για αδιευκρίνιστη τρομοκρατική δραστηριότητα, ανέφερε η Shin Bet.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ κατήγειλε «ένα ακόμη παράδειγμα της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε, του ατελείωτου πολέμου που διεξάγουμε κατά των τρομοκρατικών οργανώσεων, κυρίως της Χαμάς».

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεχάρη με ανακοίνωσή του τους δύο στρατιώτες και τον πολίτη που επενέβησαν και εξουδετέρωσαν τους δράστες. «Η κυβέρνησή μου θα συνεχίσει να επεκτείνει τη διανομή όπλων στους πολίτες», διαβεβαίωσε.





Πηγή: skai.gr

