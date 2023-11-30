Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Έλι Κοέν καλεί τον πρέσβη της Ισπανίας για εξηγήσεις μετά τις δηλώσεις του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ ότι έχει «σοβαρές αμφιβολίες» ότι το Ισραήλ συμμορφώνεται με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

«Το Ισραήλ ενεργεί και θα συνεχίσει να ενεργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και θα συνεχίσουμε τον πόλεμο μέχρι την απελευθέρωση των ομήρων και την εξάλειψη της Χαμάς στη Γάζα», είπε ο Κοέν σε δήλωσή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο υπουργός υποστήριξε επίσης ότι η Χαμάς φέρει την ευθύνη για την κατάσταση στη Γάζα λόγω της επίθεσης που διέπραξε στις 7 Οκτωβρίου.

«Είναι η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς που διαπράττει εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, των Ισραηλινών πολιτών και των πολιτών της Γάζας», προσθέτει ο Κοέν.

Η δήλωση έρχεται μετά την ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι έδωσε εντολή στον Κοέν να καλέσει τον Ισπανό πρέσβη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.