Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αντονι Μπλίνκεν ζήτησε σήμερα από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου «να προστατεύσει τους πολίτες» στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας αν η ανακωχή με την Χαμάς λάβει τέλος και επαναληφθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Κατά την συνάντησή τους στο Ισραήλ σήμερα το πρωί, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών «επεσήμανε την ανάγκη κάλυψης των ανθρωπιστικών αναγκών και της προστασίας των πολιτών στην νότια Γάζα πριν από κάθε στρατιωτική επιχείρηση», σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Ο Αντονι Μπλίνκεν ζήτησε επίσης από την ισραηλινή δικαιοσύνη να λάβει άμεσα μέτρα για «τους εξτρεμιστές εποίκους που διαπράττουν βιαιότητες κατά των Παλαιστινίων στην (κατεχόμενη) Δυτική Οχθη».
Ο κ. Μπλίνκεν επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν αφοσιωμένες σε απτά βήματα για την προώθηση ενός παλαιστινιακού κράτους που ζει με ειρήνη, ελευθερία και ασφάλεια δίπλα στο Ισραήλ.
