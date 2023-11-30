Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αντονι Μπλίνκεν ζήτησε σήμερα από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου «να προστατεύσει τους πολίτες» στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας αν η ανακωχή με την Χαμάς λάβει τέλος και επαναληφθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Κατά την συνάντησή τους στο Ισραήλ σήμερα το πρωί, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών «επεσήμανε την ανάγκη κάλυψης των ανθρωπιστικών αναγκών και της προστασίας των πολιτών στην νότια Γάζα πριν από κάθε στρατιωτική επιχείρηση», σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Αντονι Μπλίνκεν ζήτησε επίσης από την ισραηλινή δικαιοσύνη να λάβει άμεσα μέτρα για «τους εξτρεμιστές εποίκους που διαπράττουν βιαιότητες κατά των Παλαιστινίων στην (κατεχόμενη) Δυτική Οχθη».

Ο κ. Μπλίνκεν επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν αφοσιωμένες σε απτά βήματα για την προώθηση ενός παλαιστινιακού κράτους που ζει με ειρήνη, ελευθερία και ασφάλεια δίπλα στο Ισραήλ.

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

