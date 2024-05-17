Οι βασικοί άξονες του Σχεδίου Στρατηγικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του λιμένα Αλεξανδρούπολης

Τους βασικούς άξονες του Σχεδίου Στρατηγικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (Business Plan) του λιμένα Αλεξανδρούπολης παρουσίασαν στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ στη διάρκεια εκδήλωσης που έγινε στο Νομαρχείο της πρωτεύουσας του Έβρου για την υπογραφή της σύμβασης, ύψους 4 εκατ. ευρώ, για το έργο της οδικής σύνδεσης του νέου εμπορικού προβλήτα του λιμένα με τη νέα Περιφερειακή Οδό.

«Με μία σειρά από επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο νέο σχέδιο ανάπτυξης, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης πρόκειται να αναβαθμιστεί ουσιαστικά προκειμένου να ανταποκρίνεται στο νέο στρατηγικό του ρόλο. Στόχος είναι να αναδειχθεί σε εμπορικό και ενεργειακό κόμβο στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στο περιφερειακό εμπόριο μεταξύ της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Δημήτρης Πολίτης. Χαρακτήρισε το Master Plan -η αναθεώρηση του οποίου είναι σε εξέλιξη- και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τον Οδικό Χάρτη για τη μελλοντική ανάπτυξη του ΟΛΑ, διαβεβαιώνοντας ότι το Ταμείο με τη σημαντική τεχνογνωσία που διαθέτει στην αξιοποίηση και διαχείριση λιμενικών υποδομών, θα συνεχίσει να συνδράμει καταλυτικά στο σχέδιο της Πολιτείας, ώστε τα επόμενα χρόνια τα ελληνικά λιμάνια να αποτελέσουν ισχυρό μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης για τη χώρα.

Από την πλευρά του ο εντεταλμένος σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Παναγιώτης Σταμπουλίδης σημείωσε: «Με τη συμβολή της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, η οποία έχει αναλάβει να ωριμάσει δύο πολύ σημαντικά έργα για την αναβάθμιση του λιμένα -συνολικού προϋπολογισμού 18,2 εκατ. ευρώ- το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης μετασχηματίζεται δυναμικά. Αναφερόμενος στο έργο της οδικής σύνδεσης του νέου εμπορικού προβλήτα του λιμένος με τη νέα Περιφερειακή Οδό, σημείωσε πως θα αποφέρει ουσιαστικά οφέλη για την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της πόλης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Σχέδιο Ανάπτυξης Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης

Σύμφωνα με την παρουσίαση των στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ είναι σε εξέλιξη οι εξής δράσεις:

-Επικαιροποίηση του Master Plan του ΟΛΑ ώστε να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες συνθήκες και ανάγκες περιβαλλοντικής και χωροταξικής αδειοδότησης

-Οδική σύνδεση του νέου εμπορικού προβλήτα του λιμένα με τη νέα Ανατολική Περιφερειακή Οδό που είναι ήδη υπό κατασκευή (επένδυση ύψους 4 εκατ. ευρώ)

-Αποκατάσταση βαθών (εκβάθυνση) λιμενολεκάνης - η συμβασιοποίηση του έργου εντός Μαΐου- και διαύλου ναυσιπλοϊας του λιμένα (επένδυση 14,2 εκατ. ευρώ)

-Ολοκλήρωση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων του εμπορικού προβλήτα (επένδυση 1,2 εκατ. ευρώ)

-Συνεργασία με Gastrade για την εξυπηρέτηση του FSRU -παραχώρηση αποθηκευτικών και λιμενικών χώρων

-Διαβουλεύσεις με βιομηχανικούς και εμπορικούς πελάτες (τσιμεντοβιομηχανία και logistics) για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του ΟΛΑ

-Διερεύνηση της δυνατότητας υποστήριξης στην ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων

Τα επόμενα βήματα ανάπτυξης του λιμένα Αλεξανδρούπολης

-Δημιουργία έως το τέλος του 2025 του πρώτου εκ των συνολικά πέντε σιλό που θα κατασκευαστούν έως το 2032, δυναμικότητας 10 τόνων

-Προμήθεια εξοπλισμού φορτοεκφόρτωσης φορτίων από το σιλό στο πλοίο εντός του 2025

-Προμήθεια βαγονιού και ιμάντα μεταφοράς για τη μεταφορά φορτίων στα σιλό έως το τέλος του 2027

-Προμήθεια μίας γερανογέφυρας (40 τόνων/40 μ.) για την φορτοεκφόρτωση containers από φορτηγά και τρένα έως το τέλος του 2027

-Προμήθεια τριών ανυψωτών για τη διακίνηση άδειων εμπορευματοκιβωτίων και άλλων φορτίων και δύο γερανών για τη μεταφορά των containers σε αποθηκευτικούς χώρους

Ενδεικτικά ο προϋπολογισμός των επενδύσεων συνολικού ύψους 91,7 εκατ. ευρώ που θα πραγματοποιηθούν στο χρονικό διάστημα 2024-2032 έχει ως εξής:

-Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών, 18,2 εκατ. ευρώ

-Διαχείριση σιτηρών/δημητριακών, 27 εκατ. ευρώ

-Διαχείριση εμπορευματοκιβωτίων, 44,5 εκατ. ευρώ

-Λοιπές επενδύσεις, 2 εκατ. ευρώ

Σημειώνεται ότι στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, ο γενικός γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, Βαγγέλης Κυριαζόπουλος ο διευθύνων σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ Δημήτρης Πολίτης, ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης Παναγιώτης Σταμπουλίδης και Κώστας Χατζηκωνσταντίνου αντίστοιχα, ο περιφερειάρχης Α.Μ.Θ. Χριστόδουλος Τοψίδης, ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Έβρου Βαγγέλης Πουλιλιός, οι δήμαρχοι Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης, Γιάννης Ζαμπούκης και Θανάσης Βίτσας. Εκ μέρους της αναδόχου εταιρίας κατασκευής του έργου τη σύμβαση υπέγραψε ο διευθύνων σύμβουλος της ΤΕΚΑΛ, Παναγιώτης Ψαλτάκος και στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ.

