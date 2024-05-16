Λογαριασμός
Τέσσερις νεκροί από ουκρανικό βομβαρδισμό στην πόλη Ντονέτσκ

Τα θύματα είναι τέσσερις γυναίκες και σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό κοντά σε μια στάση λεωφορείου

Πόλεμος στην Ουκρανία

Τέσσερις γυναίκες σκοτώθηκαν από ουκρανικούς βομβαρδισμούς στην πόλη Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, που ελέγχεται από τη Ρωσία, μετέδωσε το πρακτορείο Tass επικαλούμενο τις ρωσικές κατοχικές αρχές.

Σύμφωνα με την ανάρτηση των τοπικών αρχών στο Telegram, τα θύματα είναι τέσσερις γυναίκες ηλικίας 38, 44, 63 και 72 ετών. Σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό κοντά σε μια στάση λεωφορείου.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία βομβαρδισμοί
