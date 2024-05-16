Τέσσερις γυναίκες σκοτώθηκαν από ουκρανικούς βομβαρδισμούς στην πόλη Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, που ελέγχεται από τη Ρωσία, μετέδωσε το πρακτορείο Tass επικαλούμενο τις ρωσικές κατοχικές αρχές.

Σύμφωνα με την ανάρτηση των τοπικών αρχών στο Telegram, τα θύματα είναι τέσσερις γυναίκες ηλικίας 38, 44, 63 και 72 ετών. Σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό κοντά σε μια στάση λεωφορείου.

Πηγή: skai.gr

