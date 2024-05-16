Με δεδομένες τις απουσίες των Σλούκα και Ναν, ο Παναθηναϊκός AKTOR ξεκίνησε το ματς με τους Βιλντόσα, Γκραντ, Γκριγκόνις, Μήτογλου και Μπαλτσερόφσκι στην αρχική του πεντάδα, με τον ΠΑΟΚ να εκκινεί με τους Φρίντρικσον, Πόρτερ, Μίχαλακ, ΜακΝίς και Άλστον. Οι Θεσσαλονικείς μπήκαν καλύτερα στο ματς και με τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ να βγάζει δύο τρομερές alley oop πάσες στον ΜακΝίς, προηγήθηκαν με 4-1 στο 2’.

Η απάντηση των «πρασίνων» ήρθε άμεσα με τα δύο σερί τρίποντα του Μήτογλου και το δίποντο του Γκριγκόνις για το 9-4 στο 5’, ενώ λίγο αργότερα, οι Βιλντόσα και Γκραντ βρήκαν στόχο πίσω από τα 6,75μ., διαμορφώνοντας το 18-13 στο 8’. Ο Άλστον έδωσε επιθετική πνοή στον ΠΑΟΚ απαντώντας με το ίδιο νόμισμα (18-16), για να έρθουν στο τελευταίο λεπτό οι Γκραντ και Γκριγκόνις από την γραμμή των βολών και ο Τσαϊρέλης με ωραίο ντράιβ να διαμορφώσουν το 22-18 του δεκαλέπτου.

Στις αρχές της δεύτερης περιόδου, αμφότερες οι ομάδες δυσκολεύτηκαν να βρουν τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι, έχοντας διαδοχικές άστοχες και νευρικές επιθέσεις. Με τον Ματίας Λεσόρ να κυριαρχεί στο ζωγραφιστό και να πετυχαίνει 7 πόντους στο πρώτο πεντάλεπτο του δεκαλέπτου, το «τριφύλλι» προηγήθηκε για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά για το 33-23 στο 15’.

Και ενώ μέχρι εκείνο το σημείο οι «πράσινοι» είχαν «κλειδώσει» τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, είτε με το ασφυκτικό μαρκάρισμα του Γκριγκόνις και του Καλαϊτζάκη, είτε ακόμα και με νταμπλ τιμ, ο πρώην ΝΒΑερ… ξέσπασε, έχοντας ένα τρίλεπτο «φωτιά». Συγκεκριμένα, σε αυτό το διάστημα, ο 24χρονος εκρηκτικός γκαρντ πέτυχε 11 πόντους – και ένα τετράποντο μεταξύ άλλων – μειώνοντας τη διαφορά στους 4 (39-35), προτού οι Μήτογλου, Παπαπέτρου και Αντετοκούνμπο, στείλουν τον Παναθηναϊκό στα αποδυτήρια με +9 για το 46-37.

Άκρως εντυπωσιακή ήταν η εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου για τον Παναθηναϊκό, χάρη φυσικά στην εξαιρετική εμφάνιση του Κώστα Αντετοκούνμπο σε άμυνα και επίθεση. Ο Έλληνας σέντερ χάρισε ένα απίθανο highlight, κάνοντας τάπα... αλά ΝΒΑ στην προσπάθεια του Πόρτερ να καρφώσει στον αιφνιδιασμό, με τον ψηλό του Παναθηναϊκού να τελειώνει ιδανικά δύο φάσεις με καρφώματα για το +13 και το 50-37 στο 22'! Μετά και το νωθρό του ξεκίνημα στην τρίτη περίοδο, ο ΠΑΟΚ βρήκε επιθετική... πνοή και χάρη στα δύο τρίποντα του Μίχαλακ, μειώνοντας εκ νέου τη διαφορά στους 6 (50-44) στο 24'.

Με τον Αντετοκούνμπο να συνεχίζει να προσφέρει πολύτιμες βοήθειες και στις δύο πλευρές του παρκέ, ο Παναθηναϊκός διατήρησε τα υψηλά ποσοστά του πίσω από τα 6,75μ. και με τρία τρίποντα δια χειρός των Μήτογλου, Καλαϊτζάκη και Γκριγκόνις, ανέβασε και πάλι τη διαφορά στο +13 (61-48) στο 27'. Μάλιστα, με τρεις πόντους του Λιθουανού στο τελευταίο δίλεπτο, αλλά και ένα κάρφωμα του Λεσόρ στη λήξη της περιόδου, οι «πράσινοι» έκλεισαν το δεκάλεπτο μπροστά με 66-50.

Με κεκτημένη ταχύτητα μπήκε στην τέταρτη και τελευταία περίοδο η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, που χάρη στην εξαιρετική της άμυνα, μπόρεσε να τρέξει ένα 6-0 σερί, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +22 και το 72-50 στο 33'. Ο «δικέφαλος του βορρά» όμως δεν τα παράτησε, αντιθέτως αντέδρασε και με μπροστάρη τον Πόρτερ Τζούνιορ απάντησε με ένα γρήγορο 9-0, μειώνοντας στους 13 και το 72-59 στο 35'. Οι «πράσινοι» ωστόσο δεν είχαν καμία διάθεση να μπουν σε... περιπέτειες και με ένα μικρό ξέσπασμα με διαδοχικούς πόντους των Γκριγκόνις, Παπαπέτρου και Βιλντόσα, ανέβασαν τη διαφορά εκ νέου στους 20 πόντους (81-61) στο 38', φτάνοντας τελικώς στο ροζ φύλλο αγώνα με το τελικό 84-66.

Τα δεκάλεπτα: 22-18, 46-37, 66-50, 84-66.

