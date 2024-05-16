Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι δύο Ταϊλανδοί, αγρεργάτες σε ένα κιμπούτς στο οποίο επιτέθηκε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, σκοτώθηκαν κατά την επιχείρηση αυτή και τα πτώματά τους μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ενημερώσαμε τις οικογένειες των δύο Ταϊλανδών απαχθέντων, εργατών γης στα αγροκτήματα του κιμπούτς Μπεέρι, ότι σκοτώθηκαν κατά την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και οι σοροί τους είναι στα χέρια της Χαμάς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Οι επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού ενισχύονται τις τελευταίες ημέρες στη νότια πόλη της Γάζας, στη Ράφα. Μέχρι τώρα, τα ισραηλινά στρατεύματα και τα τανκς είχαν προχωρήσει μόνο σε περιορισμένη εισβολή στην ανατολική Ράφα ενώ στις 7 Μαΐου κατέλαβαν το συνοριακό πέρασμα της πόλης μεταξύ Αιγύπτου και Γάζας, ένα ζωτικό σημείο εισόδου για βοήθεια. Η διάβαση παραμένει κλειστή με εκατοντάδες φορτηγά που μεταφέρουν βοήθεια να συσσωρεύονται στην Αίγυπτο.

Εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη τις τελευταίες ημέρες, πολλοί από τους οποίους χρειάστηκε να μετακινηθούν για πολλοστή φορά κατά τη διάρκεια του πολέμου, λένε αξιωματούχοι του ΟΗΕ.

