Ευγνωμοσύνη ΟΗΕ για τη συμβολή της Κύπρου στη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας

"Είμαστε ευγνώμονες για τις προσπάθειες της Κύπρου, που υποστηρίζονται από άλλα κράτη μέλη, να διατηρήσει (σε λειτουργία) τον θαλάσσιο διάδρομο ως πρόσθετη οδό για (να παραδίδεται) ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα", δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ Φαρχάν Χακ κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Χακ ανέφερε ότι οριστικοποιούνται τα απαραίτητα επιχειρησιακά σχέδια προκειμένου ο ΟΗΕ να είναι σε θέση να χειριστεί επαρκώς την ανθρωπιστική βοήθεια μόλις λειτουργήσει σωστά η πλωτή αποβάθρα (που έστησε ο στρατός των ΗΠΑ), εγγυώμενος παράλληλα την ασφάλεια του προσωπικού του. Η ευαισθητοποίηση και η αποδοχή της κοινότητας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εγγύηση της ασφάλειας αυτής της επιχείρησης.

«Είμαστε ευγνώμονες και στις ΗΠΑ για όλη τη δουλειά που έκαναν για να στηθεί η πλωτή αποβάθρα. Ωστόσο, η παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας δεν μπορεί και δεν πρέπει να εξαρτάται από μια πλωτή αποβάθρα, που είναι μακριά από εκεί όπου οι ανάγκες είναι πιο μεγάλες. Για να αποτρέψουμε τη φρίκη ενός λιμού, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την πιο γρήγορη και προφανή διαδρομή για να φτάσουμε στους κατοίκους της Γάζας και γι' αυτό, χρειαζόμαστε χερσαία πρόσβαση», θύμισε.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι χερσαίες διαδρομές είναι η πιο βιώσιμη, αποτελεσματική και αποδοτική μέθοδος παροχής βοήθειας, και γι' αυτόν το λόγο χαρακτηρίζει απαραίτητο να ανοίξουν όλα τα σημεία διέλευσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

