Ανακοίνωσε την αποστολή της εθνικής Γαλλίας ενόψει Euro 2024 ο Ντιντιέ Ντεσάν!

Ο προπονητής των «τρικολόρ» θα έχει διαθέσιμα όλα τα αστέρια της χώρας στη διοργάνωση που θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι στα γήπεδα της Γερμανίας, έχοντας για μοναδική απουσία τον Λούκας Ερναντέζ, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού, ενώ συμπεριέλαβε στη λίστα τον Ενγκολό Καντέ, ο οποίος επιστρέφει στην εθνική ομάδα της χώρας του μετά από δύο χρόνια απουσίας!



Να θυμίσουμε ότι η εθνική Γαλλίας βρίσκεται στον 4ο όμιλο της διοργάνωσης, μαζί με Ολλανδία, Πολωνία και Αυστρία.

Η αποστολή της εθνικής Γαλλίας:

Τερματοφύλακες: Αρεολά (Γουέστ Χαμ), Μενιάν (Μίλαν), Σαμπά (Λανς)

Αμυντικοί: Κλος (Μαρσέιγ), Τ. Ερναντές (Μίλαν), Κονατέ (Λίβερπουλ), Κουντέ (Μπαρτσελόνα), Φ. Μεντί (Ρεάλ), Παβάρ (Ίντερ), Σαλιμπά (Άρσεναλ), Ουπαμεκανό (Μπάγερν)

Μέσοι: Καμαβινγκά (Ρεάλ), Φοφανά (Μονακό), Γκριεζμάν (Ατλέτικο), Καντέ (Αλ-Ιτιχάντ), Ραμπιό (Γιουβέντους), Τσουαμενί (Ρεάλ), Ζαΐρ-Εμερί (Παρί)

Επιθετικοί: Μπαρκολά (Παρί), Κομάν (Μπάγερν), Ντεμπελέ (Παρί), Ζιρού (Μίλαν), Κολό Μουανί (Παρί), Εμπαπέ (Παρί), Τουράμ (Ίντερ)

𝑯𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒕 𝒊𝒔 😍



The 2⃣5⃣ French players who have been called up for EURO 2024 👊#BleuCollectif | #EURO2024 pic.twitter.com/svAdmZMbuX — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) May 16, 2024

