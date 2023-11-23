Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ πρότεινε τη διεξαγωγή διεθνούς ειρηνευτικής διάσκεψης για την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση προκειμένου να οικοδομηθεί ένα βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος σε συνάντηση που είχε σήμερα με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ.

He trasladado al primer ministro @netanyahu que Israel tiene derecho a la autodefensa, pero debe respetar el derecho internacional y el derecho humanitario.



Es urgente detener la catástrofe humanitaria en Gaza.



Debemos celebrar cuanto antes una conferencia internacional de paz… pic.twitter.com/fbxasQumbB November 23, 2023

Οι προοπτικές για την αναβίωση των ειρηνευτικών συνομιλιών που είχαν παγώσει μετά την κατάρρευση του τελευταίου γύρου υπό την αιγίδα των ΗΠΑ το 2014 μοιάζουν ακόμη πιο μακρινές καθώς εδώ και σχεδόν επτά εβδομάδες μαίνεται ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και την ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς που διοικεί τη Γάζα.

Ο Σάντσεθ συναντήθηκε επίσης με τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ και αναμένεται να έχει συνομιλίες με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, αργότερα σήμερα προτού μεταβεί στην Αίγυπτο.

"Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται να επαναφέρουμε μια σοβαρή και αξιόπιστη προοπτική για ειρήνη", είπε ο Σάντσεθ έπειτα από συνομιλίες με τον Νετανιάχου. "Χωρίς μια πολιτική διευθέτηση, είμαστε καταδικασμένοι να πέσουμε πάλι σε έναν ατελείωτο κύκλο βίας".

Ο Σάντσεθ είπε πως ο ίδιος και συνάδελφοί του τους οποίους δεν κατονόμασε πρότειναν τη διεξαγωγή ειρηνευτικής διάσκεψης με τα μέρη το ταχύτερο δυνατό. Είπε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Αραβικός Σύνδεσμος και η Οργάνωση Ισλαμικής Συνεργασίας επιδοκίμασαν την ιδέα.

"Είναι προς το συμφέρον του Ισραήλ να εργαστεί για την ειρήνη, και, σήμερα, ειρήνη σημαίνει εγκαθίδρυση ενός βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους που [θα] περιλαμβάνει τη Δυτική Όχθη, τη Γάζα και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ", είπε.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν πει πως δεν είναι κατάλληλη στιγμή να καταβληθούν προσπάθειες για την επανάληψη των ειρηνευτικών συνομιλιών με δεδομένη την παρατεταμένη αδιαλλαξία και των δύο πλευρών.

Ο Σάντσεθ διεξήγαγε τις συναντήσεις μαζί με τον Βέλγο ομόλογό του Αλεξάντερ ντε Κρο -- η Ισπανία ασκεί αυτό το εξάμηνο την εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ και το Βέλγιο θα την ασκήσει το εξάμηνο που ακολουθεί.

Ο ντε Κρο δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το Ισραήλ και οι Παλαιστίνιοι θα πρέπει να επιδείξουν "πολιτικό θάρρος" προκειμένου να επιτύχουν την ειρήνη.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Σάντσεθ δήλωσε πως μια σύνοδος κορυφής της Ένωσης για τη Μεσόγειο που θα διεξαχθεί στη Βαρκελόνη στις 27-28 Νοεμβρίου θα ήταν "ιδανικός τόπος" για την επανεκκίνηση του ισραηλινοπαλαιστινιακού διαλόγου καθώς οι δύο πλευρές "θα παρίσταντο επί ίσοις όροις" εκεί.

Το Ισραήλ και η Παλαιστινιακή Αρχή, το αυτοδιοικούμενο σώμα που δημιουργήθηκε βάσει των προσωρινών ειρηνευτικών συμφωνιών στη δεκαετία του 1990, είναι μέλη της μεσογειακής ομάδας μαζί με τις γειτονικές χώρες Ιορδανία, Λίβανος, Αίγυπτος και Συρία.

Το 1991 η Μαδρίτη είχε φιλοξενήσει μια πολυμερή ειρηνευτική διάσκεψη με σκοπό την επίλυση της σύγκρουσης μέσω διαπραγματεύσεων στη βάση μιας φόρμουλας "έδαφος έναντι ειρήνης", οδηγώντας τελικά στις προσωρινές συμφωνίες του Όσλο στη βάση των οποίων ιδρύθηκε η ΠΑ.

Όμως μια σειρά διαπραγματεύσεων που ακολούθησαν με σκοπό τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους σε εδάφη τα οποία το Ισραήλ κατέλαβε στον πόλεμο του 1967 προσέκρουσαν σε αμετακίνητες διαφορές για τα σύνορα, τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, τη διαρκή επέκταση από το Ισραήλ των οικισμών σε κατεχόμενη γη και το καθεστώς της Ιερουσαλήμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

