«Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ καταδικάζει απερίφραστα την νέα προκλητική παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών από τον πρόεδρο του VMRO και εκλεγμένου πρωθυπουργού της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, κ. Mickoski», αναφέρει σε ανακοίνωση της η Κουμουνδούρου και «τον καλεί να συμμορφωθεί επιτέλους με το διεθνές δίκαιο».

Θυμίζει στο VMRO και τον κ. Mickoski την αρχή του Διεθνούς Δικαίου «pacta sunt servanda», καθώς και τις προβλεπόμενες κυρώσεις που απορρέουν από το διεθνές και το κοινοτικό δίκαιο στις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Ακολούθως υπογραμμίζει ότι «Η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί ευρωπαϊκό κεκτημένο και η πλήρης συμμόρφωση με αυτήν αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στην Ε.Ε.. Υπενθυμίζουμε παράλληλα την αμερικανική νομοθεσία του 2021 η οποία προβλέπει κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης της Συμφωνίας».

Στρέφεται όμως και προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη, καλώντας της «να προβεί στις δέουσες ενέργειες όπως αυτές προβλέπονται από την Συμφωνία των Πρεσπών και να διεθνοποιήσει άμεσα το ζήτημα φέρνοντας την νέα ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας αντιμέτωπη με τις ευθύνες της ενώπιον της διεθνούς κοινότητας σε περίπτωση που συνεχίσει να παραβιάζει τη Συμφωνία. Παράλληλα καλούμε τον κύριο Μητσοτάκη να σταματήσει επιτέλους τον ανέξοδο λαϊκισμό τόσο του ίδιου όσο και των στελεχών του, τα οποία έχουν προβεί σε σειρά εθνικιστικών και πατριδοκάπηλων εξάρσεων επιχειρώντας να διχάσουν για άλλη μια φορά τον ελληνικό λαό, για καθαρά εσωκομματικούς και ψηφοθηρικούς λόγους».

Επιρρίπτει στη κυβέρνηση «βαρύτατες ευθύνες για την νέα αυτή ζημία που προκαλεί στα εθνικά συμφέροντα, στο όνομα της ΙΧ και ανεύθυνης εξωτερικής πολιτικής της, μη κάνοντας τίποτα από τα ακόλουθα: Ούτε τα Μνημόνια έφερε προς κύρωση, ούτε συνεκλήθη ποτέ το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας - παρά την πρόβλεψη για ένα τον χρόνο - το οποίο θα οδηγούσε στη συνομολόγηση δεκάδων νέων διμερών συνθηκών, ενισχύοντας έτσι την επιρροή της χώρας μας. Παράλληλα η κυβέρνηση δεν άσκησε πίεση ώστε να διασφαλίσει ότι η Βόρεια Μακεδονία θα υλοποιούσε τις υποχρεώσεις της για σχολικά βιβλία, εμπορικά σήματα, διαβατήρια και πινακίδες αυτοκινήτων. Το μόνο που έκανε όλα αυτά τα χρόνια ήταν να αποφεύγει οποιαδήποτε ενεργητική εμπλοκή με τη Συμφωνία για να διατηρήσει τις εσωκομματικές της ισορροπίες». Κλείνοντας αναφέρει: «Είναι πραγματικά θλιβερό το γεγονός ότι η Συμφωνία που πέτυχαν οι προοδευτικές δυνάμεις σε Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία και αποτελεί μνημείο συνεργασίας και συνεννόησης για όλη την Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, τίθεται εν αμφιβόλω από τα δύο αδελφά κόμματα στο ΕΛΚ, προκειμένου να προσελκύουν τα εθνικιστικά ακροατήρια, τακτική που έθρεψε διαχρονικά το μίσος μεταξύ των βαλκανικών λαών».

Πηγή: skai.gr

