Ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης του Τέξας, ο Γκρεγκ Άμποτ, απένειμε χάρη χθες Πέμπτη σε άνδρα που είχε καταδικαστεί πέρυσι να εκτίσει 25 χρόνια κάθειρξης για τον φόνο διαδηλωτή κατά τη διάρκεια των μαζικών κινητοποιήσεων του 2020 εναντίον του ρατσισμού και της δυσανάλογης βίας της αστυνομίας.

Ο Ντάνιελ Πέρι, που υπηρετούσε στον στρατό, σήμερα 37 ετών, και στον ελεύθερο χρόνο του εργαζόταν ως σοφέρ για επιχείρηση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς, βρέθηκε αντιμέτωπος με πλήθος διαδηλωτών στην Όστιν, την πρωτεύουσα της μεγάλης πολιτείας του αμερικανικού Νότου, την 25η Ιουλίου 2020.

Οι συνήγοροι του κ. Πέρι πρόβαλαν την υπερασπιστική γραμμή πως βρισκόταν σε νόμιμη άμυνα. Επιχειρηματολόγησαν πως πυροβόλησε με πιστόλι πέντε φορές τον Γκάρετ Φόστερ, 28 ετών, επειδή ο νεαρός κινήθηκε προς το αυτοκίνητό του σημαδεύοντάς τον με τουφέκι εφόδου.

Το κατηγορητήριο αντίθετα ανέφερε πως μπορούσε να κάνει αναστροφή και ότι εκείνος άρχισε τη σύγκρουση με τον διαδηλωτή.

Τόσο ο δράστης, όσο και το θύμα ήταν λευκοί. Ο Γκάρετ Φόστερ ήταν βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στον Ντάνιελ Πέρι επιβλήθηκε την 7η Απριλίου 2023 ποινή εικοσιπενταετούς κάθειρξης, όμως προτού καν ασκηθεί έφεση, ο κυβερνήτης Άμποτ ανέφερε πως ζήτησε να εξεταστεί η υπόθεσή του από την επιτροπή που είναι αρμόδια για τις απονομές χάριτος στο Τέξας.

Εξήγησε πως σκοπός του ήταν να υπερισχύσει ο νόμος που είναι γνωστός με τη φράση «Stand your ground» για τη νόμιμη άμυνα, που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να κάνει χρήση θανατηφόρας βίας αν θεωρεί ότι διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, ακόμη κι αν μπορεί να αποφύγει τη σύγκρουση.

Η επιτροπή απονομών χάριτος ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως, έπειτα από «προσεκτική εξέταση» όλων των στοιχείων της υπόθεσης, «ψήφισε ομόφωνα την απονομή πλήρους χάριτος και την αποκατάσταση του δικαιώματος οπλοφορίας» του Ντάνιελ Πέρι.

Ο κυβερνήτης διευκρίνισε σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε πως εφάρμοσε την εισήγηση της επιτροπής και εξήρε τον νόμο, που «δεν μπορεί να ακυρωθεί ούτε από σώμα ενόρκων, ούτε από κάποιον προοδευτικό εισαγγελέα».

Στο κείμενο με το οποίο ανακοίνωσε πως απονέμει χάρη, πρόσαψε ακόμη στον εισαγγελέα [ως εφαρμόζει πολιτική «μείωσης της πρόσβασης στα όπλα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

