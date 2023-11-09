Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι έχει ζητήσει τριήμερη παύση στη Γάζα και μια παύση μεγαλύτερη από αυτήν προκειμένου να ελευθερωθούν οι όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς.

Ο Μπάιντεν δήλωσε επίσης ότι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν ξανά εάν χρειαστεί στόχους που συνδέονται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, το επίλεκτο σώμα του ιρανικού στρατού, και οργανώσεις που συνδέονται με αυτό, μετά το πλήγμα του αμερικανικού στρατού σε κτίριο στη Συρία, και έπειτα από το κύμα επιθέσεων εναντίον στρατευμάτων των ΗΠΑ και του συνασπισμού κατά των τζιχαντιστών στη Συρία και στο Ιράκ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκρινε επίσης ότι δεν υπάρχει "καμιά πιθανότητα" εκεχειρίας στη Γάζα. Όταν ρωτήθηκε εάν πιστεύει ότι υπάρχουν πιθανότητες για κατάπαυση του πυρός, ο Δημοκρατικός πρόεδρος, ο οποίος έως τώρα αντιτίθεται σε αυτή την εκδοχή, δήλωσε: "Καμιά, καμιά πιθανότητα".

Δεν κάνει πίσω ο Νετανιάχου: Όχι σε κατάπαυση πυρός με αντάλλαγμα του ομήρους

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου απέρριψε μια συμφωνία για πενθήμερη κατάπαυση του πυρός με παλαιστινιακές τζιχαντιστικές ομάδες στη Γάζα με αντάλλαγμα την απελευθέρωση ορισμένων από τους ομήρους, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις τις οποίες επικαλείται ο Guardian.



Οι πηγές ανέφεραν δε, ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απέρριψε τη συμφωνία χωρίς συζήτηση στις πρώτες διαπραγματεύσεις, μετά την αιματηρή επίθεση της τρομοκρατικής ομάδας της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.



Οι διαπραγματεύσεις επανεκκίνησαν μετά την έναρξη της ισραηλινής χερσαίας επίθεσης στις 27 Οκτωβρίου, αλλά οι ίδιες πηγές δήλωναν ότι ο Νετανιάχου συνέχισε να ακολουθεί σκληρή στάση σε προτάσεις που αφορούσαν εκεχειρίες διαφορετικής διάρκειας με αντάλλαγμα διαφορετικό αριθμό ομήρων.



Άλλες πηγές ανέφεραν ότι οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από την χερσαία εισβολή αφορούσαν πολύ μεγαλύτερο αριθμό ομήρων, με τη Χαμάς να προτείνει την απελευθέρωση δεκάδων ξένων υπηκόων αιχμάλωτων στη Γάζα.



Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού κλήθηκε να σχολιάσει τις διαπραγματεύσεις για την ομηρεία, αλλά δεν είχε δώσει απάντηση στον Guardian μέχρι την Πέμπτη το απόγευμα.



Υπολογίζεται ότι 240 άνθρωποι συνελήφθησαν όμηροι από τη Χαμάς στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου με 1.400 νεκρούς.

Reuters: Συνάντηση του επικεφαλής της Μοσάντ με τον διευθυντή της CIA και τον πρωθυπουργό του Κατάρ

Σημειώνεται ότι ο επικεφαλής της Μοσάντ Ντέιβιντ Μπαρνέα φέρεται να συναντήθηκε με τον διευθυντή της CIA Ουίλιαμ Μπερνς και τον πρωθυπουργό του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ Αλ Θάνι στη Ντόχα για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες μιας συμφωνίας με την Χαμάς για την απελευθέρωση ομήρων και την παύση των μαχών.



Η συζήτηση περιελάμβανε επίσης συζήτηση για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο μια ανώνυμη πηγή που ενημερώθηκε για τη συνάντηση.

Οι Μπαρνέα, Μπερνς και αλ Θάνι είχαν τη συνάντηση αυτή αφού Καταριανοί μεσολαβητές συνάντησαν αξιωματούχους από το πολιτικό γραφείο της Χαμάς την Τετάρτη το βράδυ και συζήτησαν παραμέτρους μιας ενδεχόμενης συμφωνίας.

