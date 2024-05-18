Ζελένσκι: «Εμμανουέλ, δεν πιστεύουμε σε εκεχειρία!»

Σε συνέντευξη στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ο Ουκρανός πρόεδρος στέλνει σαφή μηνύματα προς τον Μακρόν και τη Δύση. Ζητά F-16 και διαμηνύει ότι δεν πιστεύει σε εκεχειρία με τον Πούτιν.Με αποκλειστική συνέντευξή του στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλάει για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτόν τον καιρό η χώρα του: νέα ρωσική επίθεση, καθυστερήσεις στη δυτική βοήθεια, έλλειψη ανδρών και στο βάθος η προοπτική ολυμπιακής εκεχειρίας.



Αρνούμενος την ιδέα της εκεχειρίας, ο πρόεδρος Ζελένσκι στέλνοντας απευθείας μήνυμα στον Γάλλο ομόλογό του Εμμανουέλ Μακρόν εξηγεί: «Εμμανουέλ, δεν πιστεύουμε στην εκεχειρία. Ας φανταστούμε ότι υπάρχει κατάπαυση του πυρός. Αρχικά δεν εμπιστευόμαστε τον Πούτιν. Έπειτα ο Πούτιν δεν πρόκειται να αποσύρει τα στρατεύματά του. Τρίτον, πες μου σε παρακαλώ, Εμμανουέλ, ποιος εγγυάται ότι η Ρωσία δεν θα το εκμεταλλευτεί για να φέρει τα στρατεύματά της στο έδαφός μας και ότι τελικά η εκεχειρία δεν θα γίνει μέρος του παιχνιδιού του εχθρού;»



Συνεχίζοντας ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαφοροποίησε τους απώτερους στόχους της Δύσης και της Ουκρανίας: «Εμείς θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος με μια δίκαιη ειρήνη για εμάς. Η Δύση θέλει απλώς να τελειώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα». Ο Ουκρανός πρόεδρος θεωρεί ότι οι επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή του Χαρκόβου είναι «ένα πρώτο κύμα επιθέσεων, που θα ακολουθηθεί και από άλλα, με απώτερο στόχο το ίδιο την πόλη του Χαρκόβου».



Δραματικές εκκλήσεις Ζελένσκι



Κατά τις κρίσιμες αυτές στιγμές ο Ουκρανός πρόεδρος αναγνώρισε τις επιτακτικές ανάγκες για την αντιαεροπορική προστασία της χώρας. Δήλωσε ότι η Ουκρανία διαθέτει μόλις το ένα τέταρτο των μέσων αεράμυνας σε σχέση με τη Ρωσία. Μίλησε για 120 με 130 μαχητικά F-16 που χρειάζεται η χώρα για να εμποδίσει τη Ρωσία ώστε να έχει υπεροχή στον αέρα.



Αναγνώρισε τη δραματική έλλειψη ανδρών και τις αρνητικές συνέπειες στο ηθικό των στρατιωτών. Δήλωσε ότι ένας νέος νόμος επιστράτευσης θα είναι έτοιμος αυτές τις μέρες: «Πρέπει να γεμίσουμε τις εφεδρείες (...) Σημαντικός αριθμός ταξιαρχιών είναι κενές. Πρέπει να γίνουν εναλλαγές με τα άτομα που αγωνίζονται από καιρό στην πρώτη γραμμή» εξήγησε και τόνισε: «Ετσι θα βελτιωθεί το ηθικό των στρατευμάτων».



Δεν παρέλειψε να εκφράσει τις ανησυχίες του για τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις των δυτικών όπλων «με κίνδυνο νέες ρωσικές επιτυχίες σε ορισμένους τομείς». Διατηρώντας ωστόσο ένα αισιόδοξο ύφος πρόσθεσε: «Κανείς όμως δεν θα εγκαταλείψει τον αγώνα στην Ουκρανία».



Δεν παρέλειψε τέλος να ασκήσει σοβαρή κριτική προς τη Δύση και μίλησε για ένα διαισθανόμενο φόβο: «Η Δύση φοβάται» είπε. Φοβάται τόσο για μια ήττα της Ουκρανίας όσο και για μια ήττα της Ρωσίας, μια κατάσταση άκρως παράλογη» κατέληξε ο πρόεδρος Ζελένσκι.

