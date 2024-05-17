Η ιδέα της αποστολής δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία για να εκπαιδεύσουν τις ουκρανικές δυνάμεις φαίνεται να κερδίζει έδαφος ανάμεσα στους συμμάχους του ΝΑΤΟ, μια κίνηση, ωστόσο, που θα ξεπεράσει την προηγούμενη κόκκινη γραμμή που έχει θέσει η Ρωσία και θα μπορούσε να σύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη σε πιο άμεση εμπλοκή στον πόλεμο, αναφέρουν οι New York Times.

Η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού της Ουκρανίας έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο και η θέση της στο πεδίο της μάχης τις τελευταίες εβδομάδες έχει επιδεινωθεί σοβαρά καθώς η Ρωσία έχει επιταχύνει την πρόοδό της εκμεταλλευόμενη τις καθυστερήσεις στις αποστολές αμερικανικών όπλων. Ως αποτέλεσμα, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι ζήτησαν από τους ομολόγους τους στην Αμερική και το ΝΑΤΟ να βοηθήσουν στην εκπαίδευση 150.000 νεοσύλλεκτων πιο κοντά στην πρώτη γραμμή για ταχύτερη ανάπτυξη.

Μέχρι στιγμής οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πει όχι, αλλά ο στρατηγός Τσαρλς Κ. Μπράουν Τζούνιορ, ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Στρατού, δήλωσε την Πέμπτη ότι η ανάπτυξη εκπαιδευτών του ΝΑΤΟ φαίνεται αναπόφευκτη. «Θα φτάσουμε εκεί τελικά, με την πάροδο του χρόνου», είπε.

Προς το παρόν, είπε, μια προσπάθεια στο εσωτερικό της Ουκρανίας θα έθετε σε κίνδυνο «ένα σωρό εκπαιδευτές του ΝΑΤΟ» και πιθανότατα θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν πολύτιμες αεράμυνες για την προστασία των εκπαιδευτών αντί για κρίσιμες ουκρανικές υποδομές κοντά στο πεδίο της μάχης. Ο στρατηγός Μπράουν προχώρησε στις συγκεκριμένες δηλώσεις στο αεροπλάνο καθ' οδόν για μια συνάντηση του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Ο Λευκός Οίκος ωστόσο παραμένει στο ζήτημα της αποστολής στην Ουκρανία αμερικανικών στρατευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτών. Η κυβέρνηση, μάλιστα, προέτρεψε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να μην στείλουν τα στρατεύματά τους.

Όμως, τον Φεβρουάριο, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι «τίποτα δεν πρέπει να αποκλειστεί» όσον αφορά την αποστολή δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία. Ο Μακρόν έχει επαναλάβει τη δήλωσή του έκτοτε, ακόμη και όταν ανώτεροι Αμερικανοί διπλωμάτες του ζήτησαν να σταματήσει.

Η κυβέρνηση της Εσθονίας δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να στείλει στρατεύματα στη δυτική Ουκρανία για να αναλάβουν ρόλους στα μετόπισθεν γεγονός που θα μπορούσε να απελευθερώσει τα ουκρανικά στρατεύματα να παραμείνουν στο μέτωπο, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Εσθονίας .

Ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις, υποστήριξε τη δήλωση του Μακρόν σε συνέντευξή του στον Guardian την περασμένη εβδομάδα. «Τα στρατεύματά μας εκπαίδευαν Ουκρανούς στην Ουκρανία πριν από τον πόλεμο», είπε, προσθέτοντας, «Έτσι η επιστροφή σε αυτή την παράδοση μπορεί να είναι αρκετά εφικτή».

Ο αμερικανικός στρατός έχει εκπαιδεύσει ουκρανικά στρατεύματα στην Πολωνία, τη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά η απόσυρση στρατευμάτων από την Ουκρανία είναι χρονοβόρα. Αμερικανοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν τώρα ότι η τρέχουσα εκπαίδευση από τις ουκρανικές δυνάμεις δεν είναι επαρκής και ότι χρειάζονται καλύτερη και ταχύτερη εκπαίδευση για να απωθήσουν την αναμενόμενη ρωσική επίθεση αυτό το καλοκαίρι.

Το ΝΑΤΟ τον περασμένο μήνα ζήτησε από τον στρατηγό Christopher G. Cavoli, τον ανώτατο συμμαχικό διοικητή για την Ευρώπη, να βρει έναν τρόπο ώστε η συμμαχία να κάνει περισσότερα για να βοηθήσει την Ουκρανία. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε την Τετάρτη ότι μια πιθανότητα θα μπορούσε να είναι η εκπαίδευση ουκρανικών στρατευμάτων στο Λβιβ, κοντά στα δυτικά σύνορα της χώρας με την Πολωνία. Όμως η Ρωσία έχει ήδη βομβαρδίσει το Λβιβ, μεταξύ άλλων.

Ορισμένοι αξιωματούχοι λένε ότι μεγάλος αριθμός νέων Ουκρανών νεοσύλλεκτων μπορεί να σταλεί ακόμα σε μεγάλα πεδία εκπαίδευσης στη Γερμανία και την Πολωνία.

Αλλά από υλικοτεχνική άποψη, αυτό απαιτεί μεταφορά των στρατευμάτων στα πεδία εκπαίδευσης του αμερικανικού στρατού στο Grafenwoehr της Γερμανίας και στη συνέχεια επιστροφή στην πρώτη γραμμή του μετώπου σχεδόν 1.000 μίλια μέσω του Λβιβ και το Κίεβο.



