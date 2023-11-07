Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες Δευτέρα πως η χώρα του θα αναλάβει τη «συνολική ευθύνη για την ασφάλεια» στη Λωρίδα της Γάζας επ’ αόριστον αφού τερματιστεί ο πόλεμος που κήρυξε στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News ποιος θα αναλάβει τη διακυβέρνηση του παλαιστινιακού θύλακα μετά τον πόλεμο, ο κ. Νετανιάχου απάντησε: «αυτοί που δεν θέλουν να συνεχίσουν στον δρόμο της Χαμάς».

«Το Ισραήλ θα αναλάβει, επ’ αόριστον, τη συνολική ευθύνη για την ασφάλεια» στον παλαιστινιακό θύλακα, πρόσθεσε. «Καθώς είδαμε τι γίνεται όταν δεν την έχουμε. Όταν δεν έχουμε την ευθύνη για την ασφάλεια, βλέπουμε την έκρηξη της τρομοκρατίας της Χαμάς σε κλίμακα που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε», επέμεινε.

Στην ίδια συνέντευξη, απέρριψε για ακόμη μια φορά την ιδέα να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας εάν προηγουμένως δεν έχουν αφεθεί ελεύθεροι οι όμηροι που κρατά το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα από την 7η Οκτωβρίου, όταν εξαπέλυσε την επίθεση η οποία πυροδότησε αυτόν τον πόλεμο.

«Δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός, γενική κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, χωρίς απελευθέρωση των ομήρων», είπε, την ίδια ημέρα που ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε εκ νέου έκκληση να τερματιστεί «ο ανθρωπιστικός εφιάλτης στη Γάζα», που έχει μετατραπεί σε «νεκροταφείο παιδιών».

«Σε ό,τι αφορά (...) μικρές παύσεις –μια ώρα εδώ, μια ώρα εκεί–, τις κάνουμε ήδη», πρόσθεσε ο κ. Νετανιάχου στη συνέντευξη,

Αναφερόταν σε χθεσινή ανακοίνωση Τύπου του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με την οποία ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αναφέρθηκε σε συνδιάλεξή του με τον ισραηλινό πρωθυπουργό στην «πιθανότητα τακτικών παύσεων» των ισραηλινών επιχειρήσεων «για να δίνονται στους άμαχους ευκαιρίες για να φύγουν με ασφάλεια από ζώνες όπου γίνονται μάχες, για να εξασφαλιστεί ότι η βοήθεια θα φθάνει σε αμάχους που την έχουν ανάγκη και για να επιτραπεί η δυνητική απελευθέρωση ομήρων».

«Υποθέτω πως θα εξετάσουμε τις συνθήκες για να επιτραπεί αγαθά –ανθρωπιστικά αγαθά– να εισέλθουν ή οι όμηροί μας να φύγουν. Αλλά δεν νομίζω πως θα υπάρξει γενική εκεχειρία», επανέλαβε ο πρωθυπουργός Νετανιάχου. «Αυτό θα εμπόδιζε τις προσπάθειές μας για να φύγουν οι όμηροι, καθώς το μοναδικό πράγμα που έχει αποτέλεσμα όταν πρόκειται για αυτούς τους εγκληματίες, για τη Χαμάς, είναι η στρατιωτική πίεση που ασκούμε».

Ερωτηθείς για τις δικές του ευθύνες όσον αφορά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, ο κ. Νετανιάχου απάντησε «βεβαίως», «δεν υπάρχει αμφιβολία» πως έχει, και αυτό «θα πρέπει να επιλυθεί μετά τον πόλεμο», καθώς όπως αναγνώρισε η κυβέρνησή του δεν τήρησε την υποχρέωσή της να προστατεύει τους πολίτες του Ισραήλ.

Από την 7η Οκτωβρίου, κατά τις ισραηλινές αρχές, έχουν σκοτωθεί πάνω από 1.400 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, κυρίως την ημέρα της άνευ προηγουμένου επίθεσης σε τομείς της ισραηλινής επικράτειας που εξαπέλυσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, της πιο πολύνεκρης από καταβολής του κράτους του Ισραήλ το 1948. Η Χαμάς πήρε επίσης πάνω από 240 ομήρους και τους μετέφερε στη Γάζα.

Κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Υγείας της Χαμάς χθες Δευτέρα, τουλάχιστον 10.022 άνθρωποι, επίσης στην πλειονότητά τους άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων 4.000 και πλέον παιδιών, έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας στους καταστροφικούς βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε έκτοτε ο ισραηλινός στρατός από τον αέρα, τη θάλασσα και την ξηρά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

