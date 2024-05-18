Ολυμπιακός: Με Ρίτσαρντς, Ιμπόρα στη Λεωφόρο - Εκτός ο Ορτέγκα

Την προετοιμασία του για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο όπου αναζητά δύο αποτελέσματα (σσ. νίκη ή ισοπαλία) για να κλειδώσει την 3η θέση ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συμπεριέλαβε στην αποστολή τους Ρίτσαρντς και Ιμπόρα, οι οποίοι ξεπέρασαν τα προβλήματά τους, ενώ σε αυτή επέστρεψαν και οι Μασούρας, Γιόβετιτς. Αντιθέτως, εκτός είναι οι Ορτέγκα, Αποστολόπουλος, Ναβάρο, Αλεξανδρόπουλος, Καμπράλ.

Αναλυτικά οι εκλεκτοί του Ολυμπιακού για το ντέρμπι των αιωνίων: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Παπαδούδης, Κάρμο, Κίνι, Ροντινέι, Ρίτσαρντς, Άμπι, Ρέτσος, Ντόη, Όρτα, Φορτούνης, Ιμπόρα, Μαρτίνς, Καρβάλιο, Έσε, Ποντένσε, Ελ Κααμπί, Ελ Αραμπί, Μασούρας, Γιόβετιτς.

