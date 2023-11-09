Την ανάγκη άμεσης «ανθρωπιστικής παύσης» στη Γάζα εξέφρασε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν κατά την εναρκτήρια ομιλία του στην διεθνή ανθρωπιστική διάσκεψη για τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας που διεξάγεται ,προσθέτοντας πως για να γίνει αυτό θα πρέπει να δοθεί ώθηση για κατάπαυση του πυρός. Ανακοίνωσε παράλληλα ότι η Γαλλία θα αυξήσει τη βοήθειά της στη Γάζα στα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Αν και ο Μακρόν επανέλαβε ότι το Ισραήλ «έχει το δικαίωμα να αμύνεται και το καθήκον να προστατεύει τους πολίτες του», επανέλαβε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση έχει επίσης «ευθύνη (…) να σέβεται το δίκαιο και να προστατεύει τους αμάχους». «Η μάχη κατά της τρομοκρατίας δεν μπορεί ποτέ να γίνεται χωρίς κανόνες», εκτίμησε.

«Στο άμεσο μέλλον, πρέπει να εργαστούμε για την προστασία των αμάχων. Για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε μια ανθρωπιστική παύση πολύ γρήγορα και πρέπει να εργαστούμε προς την κατεύθυνση της κατάπαυσης του πυρός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σήμερα, οι πολίτες της Γάζας είναι αυτοί που υποφέρουν», πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας ότι «όλες οι ζωές είναι ίσες».

«Οι πολίτες πρέπει να προστατεύονται, αυτό είναι απαραίτητο και αδιαπραγμάτευτο και αποτελεί άμεση ανάγκη», τόνισε. «Δεν υπάρχουν διπλά μέτρα και σταθμά».

Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε επίσης λύση δύο κρατών στο θέμα της Γάζας. «Ας δείξουμε πάνω από όλα ότι η δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους εξυπηρετεί την ασφάλεια του Ισραήλ», είπε.

Πηγή: skai.gr

