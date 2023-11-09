Συνομιλίες Πούτιν με Καζακστάν για εξαγωγές σιταριού, λιπασμάτων

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος επισκέπτεται το Καζακστάν, απηύθυνε έκκληση για την ανάπτυξη δρόμων μεταφοράς φορτίων σιταριού και λιπασμάτων στην Ασία, καθώς η Μόσχα προσπαθεί να δημιουργήσει νέους εξαγωγικούς δρόμους λόγω των δυτικών κυρώσεων.

Προεδρεύοντας σε μια διάσκεψη για την αγροτική συνεργασία με τον Καζάκο πρόεδρο Κασίμ Τζομάρτ Τοκάγεφ, ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία θα έχει περίπου 60 εκατομμύρια μετρικούς τόνους σταριού από την φετινή πλούσια σοδειά που θα διατεθούν για εξαγωγές.

«Είμαστε βέβαιοι και εννοείται ότι θα παραμείνουμε στην πρώτη θέση παγκοσμίως όσον αφορά τις εξαγωγές αυτού του τόσο σημαντικού εμπορεύματος, όπως είναι το σιτάρι» δήλωσε ο Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος ζήτησε την περαιτέρω ανάπτυξη των ναυτιλιακών οδών προς τις μεγάλες ασιατικές αγορές, όπως η Κίνα και η Ινδία.

Οι δυτικές κυρώσεις σε ρωσικές τράπεζες και εταιρείες έχουν δυσχεράνει την αποστολή σιτηρών και τη διευθέτηση πληρωμών από τους Ρώσους εξαγωγείς, αν και οι κυρώσεις δεν στοχεύουν ειδικά σε αυτά τα εμπορεύματα.

Η Μόσχα φέρεται επίσης να έχει ζητήσει από τους εξαγωγείς να υιοθετήσουν μια ελάχιστη τιμή εξαγωγής σιταριού προκειμένου να προστατεύσουν το εισόδημα των αγροτών, αν και η λειτουργία του ημιεπίσημου συστήματος δεν είναι σαφής.

Το Καζακστάν με τη σειρά του επιδιώκει να γίνει ο κόμβος εφοδιασμού για τα ρωσικά εμπορεύματα που προορίζονται για την Κίνα και το Ιράν, λένε αξιωματούχοι.

Η χώρα ήδη χρησιμοποιεί μια σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ Ρωσίας και Κίνας και έχει σιδηροδρομική σύνδεση με το Ιράν κατά μήκος της Κασπίας.

Η σημερινή του επίσκεψη στο Καζακστάν είναι η τρίτη που πραγματοποιεί ο Ρώσος πρόεδρος στο εξωτερικό από τότε που το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε τον Μάρτιο ένταλμα σύλληψης σε βάρος του κατηγορώντας τον για εγκλήματα πολέμου, κάτι που το Κρεμλίνο αρνείται κατηγορηματικά

Το Καζακστάν, όπως και η Κίνα και το Κιργιστάν, είναι οι δύο άλλες χώρες τις οποίες ο Πούτιν επισκέφθηκε πρόσφατα και οι οποίες δεν είναι μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Το ΔΠΔ, το οποίο κατηγόρησε τον Πούτιν για παράνομη αρπαγή παιδιών από την Ουκρανία, υποχρεώνει τα 123 κράτη μέλη του δικαστηρίου να συλλάβουν τον Πούτιν και να τον μεταφέρουν στη Χάγη για δίκη εάν πατήσει το πόδι του στο έδαφός τους.

Ουδετερότητα

Ο πρόεδρος του Καζακστάν, ένας διπλωμάτης καριέρας, παραμένει προσεκτικά ουδέτερος στην διένεξη Ρωσίας – Δύσης και υποδέχθηκε τον Πούτιν μία εβδομάδα μετά την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Πολιτειών της οποίας ηγείτο υψηλόβαθμός αξιωματούχος του Στέητ Ντιπαρτμέντ επισκέφθηκε την Αστανά αυτήν την εβδομάδα.

Το Καζακστάν έχει ήδη επωφεληθεί από την αφθονία του ρωσικού φυσικού αερίου, το οποίο η Ευρώπη έχει σε μεγάλο βαθμό σταματήσει να αγοράζει. Μαζί με το Ουζμπεκιστάν, άρχισε να το αγοράζει για τις εγχώριες ανάγκες του, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται να αυξήσει τις δικές του εξαγωγές φυσικού αερίου προς την Κίνα. Ορισμένοι αξιωματούχοι λένε ότι θα μπορούσε να υιοθετήσει μια παρόμοια στρατηγική για το ρωσικό σιτάρι και άλλες ρωσικές εξαγωγές.

Μετά τις σημερινές συνομιλίες, ο Πούτιν και Τοκάγεφ είπαν ότι ο όγκος των προμηθειών ρωσικού φυσικού αερίου, που πρόσφατα είχαν συμφωνηθεί στα 3 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως και προς το Καζακστάν και προς το Ουζμπεκιστάν, θα μπορούσε να αυξηθεί.

Οι δύο ηγέτες είπαν ότι συζήτησαν επίσης τις αποστολές φορτίων πετρελαίου στην Κίνα, την μελλοντική κατασκευή νέων αγωγών, έργα κατασκευής σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Καζακστάν, την συνεργασία σε ζητήματα ασφαλείας και άλλα θέματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.